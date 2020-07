Ralicross de Lousada: Veja as finais em direto

Lousada recebeu a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020 e primeira prova pós Covid-19, e que chegou às sete dezenas de inscritos. Dadas as restrições, as bancadas da pista da Costilha estiveram vazias de público. Contudo, esta jornada do PTRX tem cobertura integral em live stream. As finais de hoje vão ter transmissão em direto na A Bola TV, a partir das 16h10 horas, bem como no canal de YouTube do Clube Automóvel de Lousada. A partir das 9h40 pode ver diretos de Lousada na página do YouTube do CAL.













Segunda corrida de qualificação

Iniciação

Antes do Sol se pôr, tempo ainda para a segunda prova de qualificação. Rafael Rêgo voltou a assegurar o primeiro lugar. De igual modo, também as duas seguintes e restantes posições do pódio tiveram os mesmos protagonistas, André Monteiro e Gonçalo Rocha, por esta ordem.

Supercar

Numa corrida que prometia, e muito, o desfecho traçou-se logo na segunda curva. Joaquim Santos, José Lameiro e Frederico Santos acabaram por se envolver numa carambola, quando discutiam o primeiro lugar. Daniel Pacheco que vinha mais atrás acabou por passar ao lado da confusão e venceu. Joaquim Santos ainda regressou à corrida, mas já não teve tempo para ir atrás do prejuízo e ficou na segunda posição.

Primeira corrida de qualificação

Iniciação

Rafael Rêgo em Peugeot 106 começou esta segunda jornada do PTRX no mesmo lugar em que terminou a primeira, ou seja, a vencer. Ainda teve alguma oposição inicial de André Monteiro, mas o piloto do Toyota Corolla teve se defender dos ataques Gonçalo Rocha (Peugeot 106), deixando Rêgo tranquilo na frente. Os restantes lugares do pódio ficaram então para Monteiro e Rocha, por esta ordem.

Guilherme Nunes ficou no quarto lugar e a estreante Rafaela Barbosa (Citroën AX), que ainda protagonizou um bom arranque, acabou por não evitar duas “atravessadelas”, mas conseguiu sempre regressar à pista e foi quinta classificada.

Nacional 2 RM

Adão Pinto impôs o Opel Astra perante a concorrência “apertada” de João Oliveira, que conquistou a segunda posição ao volante do um Peugeot 206. Daniel Teixeira em Renault Clio, foi o melhor da sua série e conseguiu a terceira posição. Fernando Silva garantiu o quarto posto com o Seat Ibiza Tdi. Andreia Sousa, melhor entre as senhoras, fechou o grupo dos cinco melhores, aos comandos do 306 da marca do leão.

Nacional A 1.6

Pedro Tiago em Citroën Saxo começou da melhor maneira este regresso à competição e viu a bandeira xadrez com uma vantagem de 00:04.55s, face ao Peugeot 106 de Tiago Ferreira, que foi segundo. Rafael Rocha, também em Citroën Saxo, comandou de forma destacada, a sua série e fechou desta forma o pódio da corrida inaugural.

Super 1600

A classe mais competitiva do compeonato voltou a não desiludir. Houve mesmo momentos em que a largura do traçado da Costilha parecia que “esticava”, com quatro carros a curvar lado a lado! Rogério Sousa (Ford Fiesta) levou a melhor. João Ribeiro que participou numa das séries mais animadas reservou o segundo lugar, seguido de André Sousa que completou o pódio. Joaquim Machado e Bruno Gonçalves, terminaram em quarto e quinto, respetivamente. Menos sorte para Rodrigo Ribeiro que viu a trasmissão do Citroën Saxo ceder, na descida, quando comandava a sua série. O Peugeot 208 de António Sousa também cedeu na subida de terra, ditando o adandono do piloto.

Kartcross

Luís Almeida em LBS RX01 já tinha “deixado o aviso” durante a sessão de treinos cronometrados e acabou por vencer na soma a primeira corrida desta jornada. Contudo, as quatro posições seguintes foram quase discutidas ao milésimo, o que demonstra, mais uma vez, o nível de competitividade que temos na temporada 2020 do Kartcross. Rui Nunes (Semog Bravo) foi segundo, Jorge Gonzaga (LBS RX01) terceiro, Pedro Rosário (Semog Bravo) quarto e Tiago Freitas (Hsport) quinto.

Super Buggy

Nuno Godinho (Semog) voltou a conseguir impor-se e venceu a primeira corrida da disciplina. Claúdio Coelho, no ATV Polaris assegurou o segundo posto.

Supercar

Joaquim Santos (Ford Focus) arrancou melhor e comandou a primeira corrida de início a fim. José Lameiro, aos comandos de um Skoda Fabia, foi segundo. Mas na primeira travagem, no final da reta da meta, Frederico Santos em Mitsubishi Lancer EVO VI (Div. 2), ainda passou o Skoda, porém na entrada para a reta, com piso escorregadio, acaba por sofrer um ligeiro toque de Lameiro, atravessa-se e perde o contacto com os pilotos da frente, terminando em quarto. Daniel Pacheco fechou o pódio ”à geral” e acabou por ser o melhor entre os carros de Divisão 2.

Treinos Cronometrados

Kartcross

Pedro Rosário (Semog Bravo) precisou de apenas três voltas para assinar o melhor tempo (00:36.1s) da sessão de qualificação. Contudo, Luís Almeida aos comandos de um LBS RX01 ficou a apenas oito décimos de segundo do melhor tempo. O terceiro melhor registo foi conseguido pelo Semog Bravo de Rui Nunes. Jorge Gonzaga e Pedro Marques, ambos em LBS RX01, completaram, por esta ordem, o “top cinco”, desta primeira sessão de qualificação. A provar o nível de competitividade desta classe regista-se o facto de, até ao sétimo posto da tabela, todos conseguiram assinar um tempo dentro dos 00.36s.

Super Buggy

Nuno Godinho em Semog assinalou o melhor tempo entre os Supper Buggy (0:39.6s). Paulo Godinho que tinha conseguido o melhor tempo na sessão de treinos livres, acabou por não conseguir completar esta qualificação devido a problemas mecânicos. Cenário idêntico para o Polaris de Cláudio Coelho, que estreou o ATV na traçado de Lousada.