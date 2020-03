PTRX 2020 arranca em Sever do Vouga

Arranca no próximo fim de semana em Sever do Vouga a temporada do Ralicross, Kartcross e Super Buggy, numa temporada em que as maiores novidades passam por novo incremento do calendário, que tem mais uma prova face a 2019.

Desta feita é a vez de Sever do Vouga receber o arranque da temporada do Ralicross, Kartcross e Super Buggy, numa época em que as maiores novidades passam por novo incremento do calendário, que tem mais uma prova face a 2019. Já tinha sucedido de 2018 para 2019 e este ano volta a acontecer. Em 2020 há mais uma prova no calendário, que passa para nove provas, com uma segunda prova em Mação. Ao contrário de 2019, a competição arranca este ano em Sever do Vouga, e um mês antes do que sucedeu anteriormente. Pelo meio, há algumas trocas de ordem das provas, algo de natural de ano para ano.

Os concorrentes passam a escolher oito provas para pontuar, deitando fora um resultado, mas esta situação deve ter uma consequência. O número de pilotos deve manter-se semelhante em termos globais ao ano transato, mas as provas podem ter menos inscritos, já que os concorrentes se vão dividir por mais eventos.

Há uma alteração regulamentar sensível no Kartcross. Até aqui era obrigatória a participação na competição com motores de série, onde não podiam ser feitas alterações, mas como não existia grande capacidade de verificar com eficiência a possível existência de motores ‘trabalhados’, isso foi criando alguma suspeição no seio do paddock, e devido a essa razão, a FPAK decidiu liberalizar os motores, pelo que a partir daqui as equipas podem alterá-los. Contudo, nada muda quanto aos combustíveis, e aí também existem queixas,

São estas as principais alterações deste ano no Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy.

Em termos de pilotos há mesmo muitas indefinições. A Super 1600 deverá ser categoria Rainha, esperando-se 12 a 15 pilotos, isto apesar do Team Bompiso já ter anunciado a sua saída da competição. Logo aqui, ficam de fora os SuperCar de Joaquim Santos e dois Super 1600.

Como contrapartida, fala-se na possibilidade do ‘europeu’ Mário Barbosa regressar à Super 1600.

Na categoria de Iniciação há algumas novidades, vai haver pilotos novos e outra novidade passa pela inclusão da sub-categoria 1000 dentro da mesma categoria, que passa a albergar os 1000cc e 1400cc a correr ao mesmo tempo.

Por fim, resta referir que o campeonato ganhou visibilidade em 2019, passando de um valor de retorno de 1.95 milhões de euros em 2018 para 3.8 milhões em 2019 um acréscimo muito sensível, tal como referiu o estudo da MyNetpress Manchete.

De resto, mantêm-se as designações de 2019, das categorias: Supercar, Super 1600 e Super Buggy; Iniciação/Troféu Ernesto Gonçalves, Nacional 2RM; Nacional 4WD e Nacional A1.6.

CALENDÁRIO

Data Prova Organizador 2020

7 a 8 Março 46º Ralicross de Sever do Vouga Vouga Sport Clube

28 a 29 Março Circuito Lousada I CA Lousada

18 a 19 Abril 54º Ralicross de Castelo Branco ECB

30 a 31 Maio Ralicross Montalegre I CA Vila Real

13 a 14 Junho 47º Ralicross de Sever do Vouga Vouga Sport Clube

4 a 5 Julho Circuito Lousada II CA Lousada

18 a 19 Julho Ralicross Montalegre II CA Vila Real

5 a 6 Setembro Ralicross Verde Horizonte 1 CA Mação

3 a 4 Outubro Ralicross Verde Horizonte 2 CA Mação