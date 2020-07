Lousada recebe segunda prova do PTRX

O Clube Automóvel de Lousada prepara a próxima prova e adapta a Pista da Costilha para receber a segunda jornada da época de 2020, de acordo com as regras instituídas pela FPAK, em articulação com a Direção Geral de Saúde. Assim, quem se deslocar ao Eurocircuito de Lousada vai sentir as diferenças logo à entrada, onde vai ser feita a medição da temperatura sempre que entra no recinto.

O clube apela a todos para respeitar os locais destinados para entradas e saídas afim de evitar cruzamento de pessoal.

Do ponto de vista dos participantes e organização, há ainda outras medidas.

Todos o assistentes na pré-grelha têm que usar máscara. Colocação de um frasco de gel em todos os postos. Vai ser feita a descontaminação de todos os equipamentos eletrónicos, antes e no final da corrida. As equipas ligadas à organização vão ter diferentes horários de almoço.

Uma das diferenças vai passar pela realização do briefing, que vai ser realizado em vídeo e por escrito.

Relativamente às formas de assistir à prova, neste momento há uma que está garantida, que é em casa. As corridas do fim-de-semana vão transmitidas em “live stream”. Mas o tema do público só vai ficar realmente fechado nos próximos dias.

As inscrições estão a decorrer a muito bom ritmo, estando ainda abertas até ao fim do dia três de Junho. Segundo o CAL, é de prever uma das melhores listas dos últimos tempos.