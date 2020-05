Karting/Off Road e Velocidade à “porta fechada”

Ainda que as informações ainda não sejam oficiais, e depois de indicações da Direção Geral de Saúde a FPAK vai permitir a realização de provas de Karting/Off Road e Velocidade, mas à “porta fechada”.

Ou seja, todas estas competições poderão ser disputadas à porta fechada sendo que os organizadores não deverão ter público ou como alternativa, ter zonas com fortes limitações do número de pessoas, e onde estas existirem terão de ser vigiadas por elementos das forças policiais. São obrigadas a usar máscaras e ou/viseiras, portanto seguir as normas de segurança que forem impostas pela DGS. No paddock e boxes só podem aceder elementos autorizados, tem que haver sempre distanciamento social e sempre que possível as provas devem ser transmitidas em direto, possivelmente na internet.