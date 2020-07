Clube Automóvel do Minho elegeu nova direção

O Clube Automóvel do Minho elegeu a sua nova direção na sequência duma Assembleia Geral ordinária. Foi ainda apresentado o calendário desportivo para este ano, que conta com duas provas do Campeonato de Portugal de Karting, a terem lugar no Kartódromo de Viana do Castelo e de Baltar assim como 4 provas do Campeonato de Portugal de Drift que se desenrolarão em Melgaço, Pinhel, Lousada e Leiria.

Como é sabido, o CAM não irá organizar este ano a prova internacional de montanha denominada Fia HillClimb Master prevista para outubro devido à pandemia do Covid 19, mas que terá lugar em outubro de 2021.

Após aprovação do relatório e contas, foi-se a votos para eleger a nova Direção e Corpos Sociais, que foram eleitos com um total de 776 votos a favor e 5 votos de abstenção. A nova Direção é agora composta por 7 diretores, com muitas caras novas e também sete novos assessores. Todos os orgãos sociais com exceção do Conselho Consultivo têm agora a presença de um elemento do sexo feminino.