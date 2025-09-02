Chevron B21 Team BIP regressa às cores originais na Rampa Histórica do Caramulo
Um dos protagonistas mais aguardados da próxima edição do Caramulo Motorfestival, com arranque marcado já para a próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, será o Chevron B21 do Team BIP, um automóvel com uma história internacional rica, que passou por Angola, brilhou em provas portuguesas – como a Rampa da Penha – e agora regressa com a sua decoração original, recuperada graças ao trabalho especializado da Cartailor, de Pedro Salvador.
O automóvel foi conduzido em Portugal por Carlos Gaspar e destacou-se também em África, onde somou vitórias em Luanda e participou no competitivo Springbok Championship, antes de regressar à Europa para prosseguir a sua carreira desportiva. Com passagens por circuitos históricos como Brands Hatch, Nürburgring, Monza ou Spa-Francorchamps, este exemplar é hoje uma peça rara do património automóvel nacional de competição.
Após décadas de aventuras além-fronteiras e um rigoroso processo de restauro realizado no Reino Unido, o Chevron B21 regressa agora totalmente preparado para brilhar de novo, trazendo uma aura especial à Rampa Histórica do Caramulo, onde será pilotado por Carlos Tavares, depois de cuidadosamente revisto na sua oficina Roda Clássica.
