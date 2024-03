CET (Circuito do Estoril para Todos) reúne mais de 1000 assinantes em apenas 5 dias | AutoSport

“O Circuito do Estoril é para todos: quem gosta de automóveis; quem se quer divertir; quem quer realizar eventos; quem está preocupado com o ambiente. Todos!”. É este o mote da associação sem fins lucrativos CET, Circuito do Estoril para Todos, que foi criada há apenas cinco dias e que já reuniu mais de 1000 assinaturas.

Num momento em que o ruído tem sido um tema central no Circuito do Estoril, a CET pretende zelar pelo futuro do circuito português, “uma infraestrutura que garante o sustento de famílias, gera milhões de retorno a Portugal e satisfaz a paixão de milhares de pessoas que optam por acelerar em segurança no circuito fechado e não nas estradas”, refere André Marques, do CET (Circuito do Estoril para Todos).

Com uma abordagem construtiva e inclusiva, a CET avança: “Tal como existem sistemas de reaproveitamento de água para satisfazer os brutais consumos de água para regar campos de golfe, também temos de encontrar soluções para manter o Circuito do Estoril em funcionamento, mitigando os efeitos do seu ruído. A CET defende que o Circuito do Estoril é para TODOS e quer trabalhar com TODOS para esse fim!”

Criada há apenas 5 dias, a CET está neste momento a reunir o maior número de assinaturas possível, de forma a mostrar que o público quer o circuito e está do lado da solução. A prova disso, é que neste momento são já mais de 1000 assinantes, mas o objetivo é que sejam muitos mais: “Queremos reunir o maior número de assinaturas e vamos levá-las até à Direção do Circuito do Estoril para que estas sejam tidas em conta no processo interposto pela Associação Baixo Ruído.”

Para tal, a CET deixa o apelo: “Quantos gostam de ver automóveis e motos? Quantos gostam de se divertir no circuito em vez de se ‘divertirem’ na estrada? Quantos gostam de realizar eventos? Quantos estão preocupados com o ambiente? Precisamos do vosso apoio para mostrar às autoridades competentes que o Circuito do Estoril não é prejudicial para a sociedade. Quantos somos? Registem-se no link da petição online: https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT120183.”

Ou CLIQUE AQUI para assinar a petição