CEO da Hyundai Portugal felicita Miguel Oliveira pela vitória no MotoGP

Miguel Oliveira fez história ao vencer pela primeira vez uma prova do MotoGP, com a vitória no Grande Prémio da Estíria, no circuito de Red Bull Ring.

O piloto português iniciou a prova na sétima posição. Na última volta Oliveira aproveitou a batalha entre Pol Espargaró e Jack Miller, passou para a frente, e venceu.

Oliveira é embaixador da Hyundai Portugal, por isso, o CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro, afirmou em comunicado: “Queremos desde já felicitar o Miguel pela sua primeira conquista no MotoGP e por este feito histórico de ser o primeiro português a vencer um Grande Prémio na prova rainha do motociclismo. É com um enorme orgulho que a Hyundai Portugal tem como embaixador da marca o Miguel Oliveira, que partilha os

mesmo valores da Hyundai como a sua determinação e espírito de conquista. Esta forte relação iniciou-se em 2018 e não podíamos estar mais contentes por todas as suas conquistas ao longo destes dois anos, especialmente a vitória histórica deste fim de semana”.