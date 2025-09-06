Caramulo Motorfestival: Tudo o que precisa de saber para assistir ao evento

A XX edição do maior festival motorizado em Portugal arrancou ontem, sexta-feira. Neste artigo encontra todas as informações essenciais, assim como algumas sugestões para tornar experiência o mais confortável, e sustentável, possível.

Os parques de estacionamento

A XX edição do Caramulo Motorfestival conta com 6 parques de estacionamento público, totalizando cerca de 1000 novos lugares.

Estes parques estão configurados na app Waze, para facilitar a navegação até aos mesmos.

Mapa do evento

Consulte o mapa, e oriente a sua entrada no evento (passível de ser feita pelo Norte ou pelo Sul) de acordo com o seu ponto de partida.

Pontos de Interesse

O Caramulo Motorfestival acontece com epicentro no Museu do Caramulo, ao redor dos quais se desenham dezenas de pontos de interesse, entre os quais se destacam:

16 parques de assistência (Paddocks) e de clássicos, um ótimo motivo de visita e onde mais facilmente todos poderão contemplar de perto as joias sobre rodas que visitam, e participam, no evento;

os espaços expositivos das marcas e dos clubes presentes;

o Retro Park e a Pista TT;

o lugar por excelência para os mais novos (e não só!) na Motorlândia;

a Bikersville by Cartrack, universo das duas rodas no Motorfestival;

as exposições temporárias “The Fittipaldi Collection” e “A Segunda Guerra Mundial ao Vivo e a Cores” patentes no Museu do Caramulo (além da coleção de Arte, Automóveis, Motociclos, Bicicletas e Brinquedos residente).

Atividades para crianças

Todo o espaço do Caramulo Motorfestival está preparado para o receber, e para que possa usufruir de todos os pontos de interesse que o evento desenhou para si e para a sua família, com destaque para a Motorlândia, onde poderá encontrar uma pista de karts elétricos, a Pista Júnior e uma pista de slots, além da estreia exclusiva do Paddock LEGO, garantindo assim a animação para todas as idades.

Alimentação

O Caramulo Motorfestival conta com três praças de alimentação e, ainda, com o Restaurante no Claustro, de forma a garantir uma oferta de alimentação variada, mas também com o objetivo de incrementar a capacidade de resposta nos momentos de pico.

Horários e Conselhos Úteis

Pode consultar todo o programa e respetivos horários AQUI. A organização sugere, ainda, que programe a sua visita de forma a chegar cedo e evitar as eventuais filas que se possam formar. Se possível, e para colaborar com os objectivos de sustentabilidade desta que continua a ser uma prova com Selo Verde da FPAK, partilhe automóvel e confirme a lotação dos parques no Waze, para concretizar a sua viagem da forma o mais eficiente possível.

Para não perder pitada do evento, obtenha o seu guia à chegada, e siga o Caramulo Motorfestival através do nosso site e das redes sociais, no Facebook, no TikTok e no Instagram.

Foto: Manuel Portugal