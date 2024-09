Caramulo Motorfestival: recorde de participações novamente batido

O Caramulo Motorfestival justificou novamente o epíteto de maior festival motorizado em Portugal, atraindo mais de 40 mil pessoas à Serra do Caramulo para vibrar com a beleza dos clássicos e a adrenalina do desporto automóvel na Rampa Histórica Michelin, que este ano bateu mais uma vez o recorde de participações, com mais de 160 automóveis ao longo dos três dias do evento, e mais de mil subidas pela rampa acima.

Tal como é apanágio, o Caramulo Motorfestival trouxe até aos seus palcos um ilustre elenco de pilotos convidados, com destaque para a presença de Filipe Albuquerque e de Carlos Tavares, além de outros grandes nomes como Fernando Barrichello, Nuno Caetano, Tiago Monteiro, Rui Madeira, Nuno Rodrigues da Silva, Hugo Lopes, Fernando Peres, Pedro Salvador, Hamid Mossadegh, Hipólito Pires, Pedro Villas-Boas, Joaquim Rino, Mário Silva e Francisco Sande e Castro, entre muitos outros.

A XIX edição revestiu-se de momentos emocionantes e inesquecíveis, como a presença do Pagani Huayra Codalunga no sábado, a passagem dos supersónicos F-16 na tarde de domingo e, ainda, o alinhamento de quatro Bugatti Type 35 (a original Type 35B e os dois Baby do Museu do Caramulo, e o Pur Sang Bugatti 35 do piloto Pedro Filipe) em plena grelha de partida da Rampa Histórica Michelin, na celebração dos cem anos do modelo com mais vitórias de sempre em provas mundiais, um recorde que preserva até à atualidade.

Para a posteridade ficam também as imagens vibrantes do Van Diemen RF81 – o mesmo com que Ayrton Senna fez a sua estreia oficial em monolugares em Inglaterra, em 1981 –, pilotado por Filipe Albuquerque e Carlos Tavares ao longo de várias subidas na Rampa Histórica Michelin, numa celebração emocionante da memória histórica do piloto brasileiro, que partiu há 30 anos.

Os grandes vencedores desta edição do Motorfestival foram Nuno Caetano na categoria Speedmasters (velocidade), no OSELLA PA21/S de 2014 (com o tempo 1:18.469), e a dupla Pedro Diogo – Margarida Diogo na categoria Chronomasters (regularidade), ao volante do Saab 9000 Turbo de 1985, mostrando que os desafios do traçado serpenteante de 2,8 quilómetros desenhado na Serra do Caramulo se superam a cada edição.

Como já é tradição, o evento contou com inúmeros passeios, encontros e concentrações de automóveis e motos, além da Feira de Automobilia by Speedflag, da Bikersville by Cartrack, do bp Air Show, da Pista TT by Jeep, Retro Park, Jeep Attack! e da Volta ao Museu em Bicicleta Antiga, destacando-se ainda as subidas de motos antigas e de competição e o já imperdível Show de Trial com os pilotos Filipe Paiva, José Sequeira e João Silva, num programa desenhado para toda a família.

O Caramulo Motorfestival assume-se cada vez mais como um palco para as novas tendências da mobilidade, e uma plataforma de lançamento para novos modelos por parte das marcas, tendo sido apresentados durante o festival os novos MG Cyberster, Fiat Topolino, KIA EV3 e o Alfa Romeo Junior Veloce.

O programa contou ainda com as visitas ao Museu do Caramulo, incluindo a exposição “Uma Paixão sobre Rodas – Colecção André Villas-Boas”, e ao Caramulo Experience Center, o espaço de eleição dedicado à paixão motorizada.

Outra das inovações desta edição do maior festival motorizado em Portugal foi a atribuição do Selo Verde da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, num reforço contínuo do compromisso da organização do evento para deixar o maior impacto possível nos seus visitantes, com o menor impacto possível no planeta.

De acordo com a organização “Esta foi a melhor e maior edição de sempre, e onde batemos todos os recordes, desde a presença de mais de 1400 veículos históricos e desportivos no evento, ao número de visitantes que ficou bem acima dos 40 mil”. E acrescenta “Estamos já a trabalhar para 2025, com o objectivo de tornar a XX edição do Caramulo Motorfestival a maior e mais especial de sempre”.

Fotos: Manuel Portugal