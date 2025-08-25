Caramulo Motorfestival: Paraíso dos Clássicos de 5 a 7 de setembro

Caramulo Motorfestival 2025: uma celebração motorizada de história, inovação e adrenalina

Duas, três ou quatro rodas: o número não interessa. O que interessa é a história, a lenda e o glamour. Tudo isso e mais alguma coisa vai voltar a desfilar, rampa acima e rampa abaixo, durante três dias intensos, com a vila e a serra do Caramulo como pano de fundo. O Caramulo Motorfestival 2025 realiza-se de 5 a 7 de setembro…

Goodwood à portuguesa, como já foi chamado: o epíteto até não será descabido. Claro, é preciso perceber as diferenças e relativizar as coisas – mas o facto, indesmentível pelas mais de 30 mil pessoas que, em grupos de amigos ou em famílias, se deslocaam, de todos os pontos do país, até à serra do Caramulo, para verem carros de antanho, relembrarem histórias da meninice e perceberem, de alguma forma, que o Caramulo Motorfestival está bem vivo e se continua a recomendar-se…

Organizado pelo Museu do Caramulo, é o maior festival motorizado em Portugal, tendo por base um evento dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e desportivos, que combina a parte de competição com um conjunto de ações lúdicas e turísticas.​

O programa do evento conta com a Rampa Histórica do Caramulo, a Coleção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo, a Feira de Automobilia, a Bikersville by Cartrack, concentrações de clubes, atividades lúdicas Outdoor, Pista Júnior, parques infantis de entretenimento, bares e zonas chill out com música durante todo o evento, entre outros.​​

Este ano, há 25 automóveis que não pode perder no Caramulo Motorfestival. O programa contará com mais de mil automóveis distribuídos por todo o evento, aos quais se juntam mais de 150 máquinas inscritas na Rampa Histórica do Caramulo.

O alinhamento deste ano é verdadeiramente inédito, reunindo modelos de diferentes marcas e épocas que vão transformar a serra do Caramulo num palco de eleição para milhares de apaixonados pelos motores. Entre a impressionante variedade, apresentamos hoje a nossa seleção de 25 automóveis absolutamente extraordinários, que destacamos:

FIAT 131 Abarth Rally Gr. 4

Mercedes-Benz 300 SL

Aston Martin Vanquish

Felcom

Lamborghini Revuelto

Bentley 3 Litre Speed

Lancia Stratos HF

Ferrari F40

Ford Fiesta WRC

Lancia Delta Integrale 16v Grupo A

Ford GT40

Lancia Rally 037

Porsche 991.2 GT3 Cup

Ferrari SF90

Ford GT

Renault 5 GT Turbo

LaFerrari

Renault 5 Turbo 2 Tour de Corse

Jaguar XJR-5

Ford Sierra Cosworth

Kimera EVO37

Porsche 911 RSR Aurora

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

Shelby Mustang GT350 R

Adamastor Furia

Como se percebe, o Caramulo Motorfestival 2025 promete ser, uma vez mais, um ponto de encontro imperdível para aficionados de veículos clássicos e modernos, com uma programação repleta de destaques que abrangem desde automóveis lendários a protótipos de vanguarda, pilotos de renome e experiências imersivas para todas as idades.

Marcas e modelos icónicos em destaque

A edição de 2025 verá uma forte presença de marcas de prestígio. O Centro Porsche Porto e a C. Santos VP com a Mercedes-AMG marcam a sua presença, reforçando o carácter de excelência do festival. A Aston Martin também confirma a sua participação, enquanto a Maserati será alvo de uma homenagem especial. O público poderá ainda apreciar a elegância do Jaguar XJR-5 e o regresso dos automóveis pré-guerra à Rampa Histórica.

Entre as celebrações, destaca-se a comemoração dos 70 anos do icónico Citroën DS e do legado da UMM no Dakar, remetendo para a rica história automóvel. Para os amantes de veículos mais compactos e sustentáveis, o Microlino, com a sua proposta de “curvas, estilo e zero emissões”, fará a sua aparição, e a Leasys também se junta à festa. O Passeio Ford Mustang promete reunir entusiastas do emblemático “pony car”, e a IFA aterra no Caramulo, alargando o leque de presenças. Edgar Fortes reencontra-se com o lendário Renault 5 GT Turbo, evocando memórias de glória nos ralis.

Estreias nacionais e inovação portuguesa

O Motorfestival será palco de importantes estreias nacionais, sublinhando o talento e a inovação “made in Portugal”. O protótipo ProtUMMble fará a sua apresentação, e o supercarro português Adamastor Furia terá a sua estreia dinâmica, prometendo captar todas as atenções. O universo da customização estará bem representado com a presença da Stache Customs, a “nação vibrante da customização”.

Lendas do automobilismo e celebrações de carreira

A lista de pilotos confirmados inclui nomes sonantes como Carlos Palma e John Watson, que trarão a sua vasta experiência e carisma ao evento. Pedro Salvador, por sua vez, celebrará 30 anos de uma notável carreira no automobilismo, levando convidados a “voar” pela Rampa Histórica do Caramulo, proporcionando momentos de pura adrenalina.

Experiências e zonas temáticas para todos

O Caramulo Motorfestival é mais do que uma exposição de carros; é uma experiência completa. O Retro Park convida a um encontro com a história, enquanto a Glamping Village oferece uma forma única de “viver o festival por dentro”. Para os mais novos, a Motorlândia acolhe o Paddock LEGO, que se estreia, e uma obra dedicada à Fórmula 1, garantindo entretenimento educativo.

Os entusiastas das duas rodas terão o seu espaço na Bikersville by Cartrack, que também dá nome ao novo palco do festival. As motos clássicas são incentivadas a marcar presença, e a Yamaha celebra 70 anos de história no evento. Um desafio ciclístico, a “Volta ao Museu de Bicicleta Antiga”, promete mobilizar os amantes das bicicletas. A GNR também marcará presença, assegurando a segurança e a ordem.

A emoção da Rampa Histórica Michelin

A icónica Rampa Histórica Michelin será, como sempre, o coração pulsante do festival. Além dos automóveis pré-guerra, o público poderá assistir ao regresso dos monolugares da Fórmula Vee e testemunhar as “Lendas italianas dos Ralis” em ação, prometendo espetáculo e nostalgia.

O Caramulo Motorfestival 2025 desenha-se, assim, como uma celebração multifacetada do universo motorizado, onde a paixão pela velocidade, a história e a inovação se encontram para criar um evento verdadeiramente inesquecível.