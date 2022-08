Caramulo Motorfestival no próximo fim de semana | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a XVII edição do Caramulo Motorfestival, um dos maiores festivais motorizados em Portugal. Os dias 2, 3 e 4 de setembro, ficam marcados pela presença de mais de 1.100 automóveis, motos e aviões.

Um dos pontos altos será a Rampa Histórica Michelin, prova direccionada aos automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias de velocidade e regularidade, com a parte desportiva a cargo da Associação Académica de Coimbra – Secção de Desportos Motorizados. Na categoria de Chronomasters a organização continua a apostar nos automóveis pré-guerra e nos Formula V, já na categoria Speedmasters a aposta irá para os automóveis de Turismo que fizeram história nos circuitos nacionais e internacionais.

Carlos Tavares marca presença

Carlos Tavares, piloto e CEO da Stellantis, o quarto maior grupo automóvel do mundo, vai marcar presença no Caramulo Motorfestival, ao volante de um Chevron B47 de 1979.

O Chevron B47 participou no campeonato inglês de Fórmula 3 no final dos anos 70 e inícios dos anos 80, altura em que pertencia à equipa inglesa Derek McMahon Racing, cujos pilotos eram Stefan Johansson, Eddie Jordan e Bernard Devaney. O exemplar que marcará presença no Caramulo Motorfestival foi pilotado por Bernard Devaney .

Outra personalidade importante é Emerson Fittipaldi, Bi-campeão do mundo de Fórmula 1.

Pilotos convidados

Como é hábito, o evento vai também contar com uma lista de pilotos convidados a participar na Rampa Histórica Michelin e no convívio com o público. Entre estes encontra-se a dupla Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, ao volante do Mitsubishi Lancer Evo 3, com o qual escreveram um dos capítulos mais importantes da história do automobilismo português ao vencer o Campeonato do Mundo de Ralis de Grupo N em 1995.

Juntam-se, ainda, Rui Ramalho, que venceu duas vezes o Campeonato de Portugal de Montanha, e é o detentor do recorde do traçado da Rampa do Caramulo, 1:14s67, estabelecido ao volante do Osella PA2000 Evo 2 em 2017, Pedro Salvador, foi por várias vezes Campeão Nacional de Montanha e o piloto mais rápido da Rampa do Caramulo e Veloso Amaral, detentor de uma longa carreira desportiva, contando com cerca de 400 provas realizadas e Pedro Villas Boas, considerado um nome de referência na modalidade de todo-o-terreno. Foi um dos primeiros portugueses a aventurar-se no Paris Dakar.

Confirmados estão também Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio, participando em sessões de autógrafos, obviamente só no domingo, porque na 6ª e no sábado estarão em Chaves para o Rali Alto Tâmega, o mesmo sucedendo com José Pedro Fontes, que terá a seu lado o seu pai, Rufino Fontes. O evento conta ainda com Francisco Sande e Castro e Manuel Gião-

André Villas-Boas, que é tão conhecido pela sua paixão por automóveis clássicos e desportivos como pela sua carreira como treinador, vai também marcar presença no Caramulo Motorfestival, a par com a sua causa, a Race for Good, o movimento criado por André Villas-Boas que utiliza o desporto como veículo de divulgação e promoção do apoio a causas de cariz social e humanitário, irá juntar-se mais uma vez ao Caramulo Motorfestival.

O projecto The Good Drive propõe ligar os proprietários de automóveis clássicos com organizações de carácter social, e assim possibilitar uma experiência única de passear numa cápsula do tempo, criando um momento histórico e de sociabilização com quem mais precisa. Para tal organizam passeios com visitas aos melhores eventos de automóveis clássicos de Portugal. Na edição de 2021 do Caramulo Motorfestival 30 crianças tiveram a oportunidade única de subir a Rampa do Caramulo em desfile, num automóvel clássico.

Novidades para 2022

Na edição de 2022, o Caramulo Motorfestival tem como objectivo ser um evento sustentável, para tal serão levadas a cabo iniciativas Carbon Zero que contribuirão para a neutralização das emissões de carbono.

A Bikersville, um espaço dedicado exclusivamente ao universo das duas rodas, verá a sua área aumentada, podendo assim receber ainda mais marcas e clubes de motos, concentrações de motos de competição, antigas, cinquentas, Vespas e Café Racers, entre outras. O espaço continuará a reunir ainda empresas de customização e comercialização de acessórios e artigos alusivos aos veículos de duas rodas e um bar ligado à Martin Miller’s.

À semelhança do espaço dedicado à duas rodas, o espaço reservado para a Feira de Automobilia também será maior, nela os visitantes do evento podem comprar todo o tipo de peças de automobilia, designadamente peças de automóveis, miniaturas, livros ou cartazes antigos até objectos de moda, decoração e lifestyle.

Outra das novidades de 2022 é a introdução Caramulo Experience Center no programa do Caramulo Motorfestival, um novo pólo museológico dedicado à paixão motorizada, que alberga uma oficina de restauro e manutenção de automóveis clássicos, as reservas da colecção do Museu do Caramulo, uma área de exposições, um centro de documentação, uma loja de produtos para clássicos, entre outros. Tudo isto envolto num ambiente único, decorado por centenas de peças originais e históricas relacionadas com o mundo dos motores e das corridas. Na noite de Sábado, dia 3 de Setembro, será possível fazer visitar o Caramulo Experience Center e festejar neste espaço mais uma edição do maior festival motorizado em Portugal.

A edição de 2022 será também marcada pelo “Regresso dos Supercarros”, uma exposição temporária dedicada aos super e hypercars que estará em exibição no Museu do Caramulo e que contará com um alinhamento de luxo constituído por raros modelos.

Programa para toda a família

O evento é gratuito e a organização mantém a aposta numa programação abrangente e dirigida ao público em geral e às famílias em particular, que inclui actividades lúdicas, parques infantis insufláveis, gastronomia, bares e zonas chill out com música durante todo o evento.

A Motorlândia Fun Park, um autêntico parque de diversões que, dentro do pavilhão desportivo, contará com a Pista Júnior Prio, uma pista de karts eléctricos, um Gaming Center com jogos e simuladores entre outras atracções, como por exemplo uma pista de Slot Cars.

Ao longo de todo o fim-de-semana, o público vai poder ainda deliciar-se com mais um clássico do Motorfestival que atrai todos os olhares: o espectáculo aéreo de aviões clássicos, que conta com modelos históricos pilotados por experientes aviadores, seja em voo de demonstração ou acrobático.

O Caramulo Motorfestival vai contar com o clássico Drift Show by Hot Wheels Rampa Histórica Michelin, com muita borracha queimada, e com o Trial Show, que dá aos visitantes a oportunidade de assistirem a demonstrações em moto e bicicleta realizadas por pilotos profissionais.

O Museu do Caramulo é também uma das atracções do Caramulo Motorfestival, com as suas colecções permanentes de arte, automóveis, motos, bicicletas e brinquedos. Além das colecções, o museu vai ainda apresentar um conjunto de exposições temporárias, como o já referido “Regresso dos Supercarros”.

Encontros, passeios e concentrações

Característicos do Caramulo Motorfestival, regressam ainda os passeios e ralis de automóveis, como o Rally Histórico Luso-Caramulo, que fez parte da fundação do festival e que está agora de volta após um interregno de vários anos. Para celebrar os 75 anos da Ferrari, o Caramulo Motorfestival irá receber um passeio exclusivamente dedicado aos modelos da casa de Maranello.

Como já é tradição, o Caramulo Motorfestival recebe uma concentração de veículos militares alemães, ingleses e norte-americanos da Segunda Guerra Mundial.

As duas rodas também estarão representadas em peso no Encontro das Cinquenta e ainda na concentração Vespa Caramulo.

PROGRAMA – CLIQUE AQUI