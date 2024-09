Caramulo Motorfestival: maior festival motorizado em Portugal arranca sexta-feira

A 19º edição do Caramulo Motorfestival, o maior festival motorizado em Portugal, organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal, regressa à serra do Caramulo já no próximo fim de semana de 6, 7 e 8 de setembro.

O Caramulo Motorfestival é um evento vibrante que celebra automóveis e motociclos clássicos e desportivos, combinando a adrenalina da competição com uma série de atividades lúdicas e turísticas.

O festival inclui habitualmente atrações emocionantes, como a Rampa Histórica do Caramulo e exibe automóveis, motociclos, velocípedes e miniaturas, que no seu conjunto são um deleite para os aficionados dos automóveis, especialmente clássicos.

Com tanta diversidade, o Caramulo Motorfestival destaca-se como um evento imperdível não apenas para entusiastas dos motores, mas também para o público em geral, especialmente famílias que tê ali um fim de semana diferente e único no ano, sem esquecer a encantadora Serra do Caramulo.

Rampa Histórica Michelin

A edição de 2024 da Rampa Histórica Michelin supera novamente aquele que é, desde a sua criação em 1979, o número recorde de mais de 150 automóveis, divididos entre as categorias Speedmasters e Chronomasters. Para aceder aos horários, mapas de parques e informações resumidas, está disponível a app Sportity, à qual pode aceder utilizando o código CMF para acesso ao evento.

Um programa repleto de espaços e acontecimentos em simultâneo

O Caramulo Motorfestival conta com um conjunto de exposições e espaços visitáveis, que constituem uma verdadeira viagem no tempo, tais como o Retro Park, que mostra os veículos das forças de intervenção nacionais, o Jeep Attack!, a famosa concentração de veículos militares veteranos da Segunda Guerra Mundial que, este ano, celebram os 80 anos do Dia D (que mudaria o rumo do conflito), e ainda a exposição “Uma Paixão sobre Rodas – Colecção André Villas-Boas”, que apresenta um conjunto de automóveis, motos e artigos de automobilia que retratam as vivências e a profunda ligação emocional de Villas-Boas ao mundo do universo a motor.

Como ex-libris das exposições, o maior festival motorizado em Portugal apresenta o Museu do Caramulo, com as suas colecções de arte, automóveis e brinquedos, e o Caramulo Experience Center, um espaço dedicado à paixão automóvel onde se podem visitar as oficinas de clássicos do Caramulo e até encontrar carros de Fórmula 1 em exposição.

O evento inclui ainda outros espaços e momentos especiais como a Bikersville by Cartrack, dedicada ao universo das duas rodas, a Pista TT, que se destina a todos os visitantes que se queiram juntar ao evento com os seus veículos todo-o-terreno, o bp Air Show que promete virar muitas cabeças com as acrobacias aéreas dos mais variados aviões (históricos e actuais) e com a passagem dos F-16 a rasgar os céus do Caramulo, e o espectáculo de Trial, que traz aos visitantes demonstrações realizadas por pilotos profissionais.

Como já é tradição, o evento contará ainda com a Feira de Automobilia by Speedflag, onde os visitantes podem adquirir todo o tipo de peças de automobilia, assim como com a Motorlândia, um espaço dedicado aos mais novos com várias pistas de karts e até de slot, entre outras actividades, além dos diversos Simuladores de Competição espalhados pelo espaço da Castrol (com a recriação da Rampa Histórica Michelin), da KIA e do Caramulo Experience Center da Castrol.

Os cerca de 16 parques de assistência (Paddocks) e de clássicos são sempre também um óptimo motivo de visita e onde mais facilmente todos poderão contemplar de perto as jóias sobre rodas que visitam, e participam, no Caramulo Motorfestival.

Celebrações

O Caramulo Motorfestival será também palco de inúmeras celebrações, acolhendo nesta edição as comemorações dos 125 anos da FIAT, bem como o Centenário da MG. Em paralelo, serão festejados os 90 anos do Citroën Traction Avant, os 70 anos do Mercedes-Benz 300 SL “Asas de Gaivota” e os 60 anos do Ford Mustang. A subir a Rampa Histórica Michelin, a Bugatti Type 35B do Museu do Caramulo assinalará, ainda, os 100 anos daquele que é o modelo da história com mais vitórias de sempre – um marco que ainda hoje preserva.

Transmissão em direto

A edição de 2024 do Caramulo Motorfestival vai ter transmissão em directo para todo o mundo através do site oficial (em www.caramulo-motorfestival.com) e canal de YouTube do evento.

Reforço nos acessos, estacionamento, alojamento e alimentação

O Caramulo Motorfestival conta na presente edição com seis parques de estacionamento público, totalizando cerca de 1000 novos lugares, que podem ser encontrados na app Waze. Foi renovado igualmente o sistema de transporte de autocarro clássico e gratuito, para o levar dos parques até ao centro do Caramulo Motorfestival.

Pela primeira vez, o evento oferece uma forma diferente de acampar, com conforto e glamour, possível através da empresa Domo Camp, possibilitando uma experiência de alojamento ímpar.

Já as três praças de alimentação incrementam também a oferta e variedade disponíveis, assim como a capacidade de resposta nos momentos de pico.

Primeira prova com Selo Verde da FPAK

Lutando para deixar o maior impacto possível nos seus visitantes, mas com a menor repercussão possível no planeta, o Museu do Caramulo implementa em 2024 um Plano de Sustentabilidade Ambiental na Rampa Histórica Michelin – em parceria com a Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra e com o Município de Tondela (o parceiro ambiental, entidade gestora de resíduos da região) –, com o Caramulo Motorfestival a assegurar igualmente que é, desde já, a primeira prova motorizada com Selo Verde da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Fotografia: Manuel Portugal e Arquivo AutoSport