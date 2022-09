Caramulo Motorfestival: maior edição de sempre | AutoSport

Realizou-se este fim de semana a XVII edição do Caramulo Motorfestival, um evento fantástico, onde ‘desfilaram’ cerca de um milhar de veículos, incluindo motos e aviões.

Um dos pontos altos foi a Rampa Histórica Michelin que contou com imensos automóveis clássicos e históricos e de competição.

Entre os convidados do evento, muitas e boas personalidades, entre elas Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo de Fórmula 1, Carlos Tavares, piloto e CEO da Stellantis, André Villas-Boas, um apaixonado pela competição automóvel, que levou ao Caramulo, por exemplo o Peugeot do Dakar bem como o Citroën C3 WRC que possui.

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva fizeram-nos recuar no tempo no seu Mitsubishi Lancer Evo III, com que escreveram uma bela página da história do automobilismo português, ao triunfar na Taça FIA de Grupo N de 1995.

Muitos outros pilotos e carros marcaram presença, num evento onde não faltaram sequer os vencedores do Rali da Água-CUM Alto Tâmega, o Team Hyundai Portugal com Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio presentes.

A Race for Good, o movimento criado por André Villas-Boas que utiliza o desporto como veículo de divulgação e promoção do apoio a causas de cariz social e humanitário, teve mais uma capítulo no Caramulo Motorfestival.