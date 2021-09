Caramulo Motorfestival é no fim de semana | AutoSport

A XVI edição do Caramulo Motorfestival, o maior festival motorizado em Portugal, organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal, regressa à serra do Caramulo no próximo fim de semana, dias 3, 4 e 5 de setembro, com mais de 1.100 automóveis, motos e aviões.

A organização do evento elaborou um extenso plano de contingência baseado na atual legislação e normas da DGS, permitindo o acesso apenas a visitantes que exibam certificado digital de vacinação à Covid-19, na entrada do recinto, ou em alternativa, a quem exiba teste negativo emitido há menos de 48 horas (validação por Cartão de Cidadão).



Quem não apresentar estas evidências, poderá realizar o teste no local, em dois guichets criados para o efeito, e validados por profissionais de saúde presentes nas duas únicas entradas possíveis ao evento. Apresentadas as evidências referidas, será entregue uma pulseira que permite aceder e circular livremente dentro do perímetro do evento durante os três dias.

Um dos pontos altos do Caramulo Motorfestival será a Rampa Histórica Michelin, prova direcionada aos automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias de velocidade e regularidade, com a parte desportiva a cargo do Clube Automóvel de Viseu. A Rampa Histórica Michelin regressa em 2021 com duas novas categorias Pre-War e Formula V, que surgem pelo valor histórico e entusiasmo que suscitam.

Como é hábito, o evento vai também contar com uma lista de pilotos convidados a participar na Rampa Histórica Michelin e no convívio com o público. Entre estes encontra-se André Villas-Boas, que é tão conhecido pela sua paixão por automóveis clássicos e desportivos como pela sua carreira com o treinador. Além de colecionador de automóveis antigos, com preferência por modelos italianos, André Villas-Boas é também um veterano de provas de todo-o-terreno, como é o caso do Rali Dakar. A sua participação no Caramulo Motorfestival em família já é uma tradição, fazendo-se acompanhar pelo seu tio Pedro Villas-Boas.

Juntam-se, ainda, Fernando Batista, antigo piloto e atual presidente do Targa Clube, Francisco Sande e Castro, piloto de motos desde os 17 anos, venceu dezenas de corridas. Em 1994 sagrou-se Vice-Campeão Europeu do Troféu Citroën e participou ainda por duas vezes no Rally Paris-Dakar ao volante de um UMM.

Uma das novidades de 2021 será a criação da Biker’s Village, um espaço dedicado exclusivamente ao universo das duas rodas. A Biker’s Village surge numa área exterior do evento, privilegiada pela localização e vista, irá contar com a presença de marcas e clubes de motos, concentrações de motos de competição, antigas, cinquentas, Vespas e Café Racers, entre outras.

O espaço reunirá ainda empresas de customização e comercialização de acessórios e artigos alusivos aos veículos de duas rodas e um bar ligado à Martin Miller’s.

A Race for Good, o movimento criado por André Villas-Boas que utiliza o desporto como veículo de divulgação e promoção do apoio a causas de cariz social e humanitário, irá juntar-se ao Caramulo Motorfestival. Os visitantes do evento terão a possibilidade de subir a Rampa Histórica Michelin ao lado de André Villas-Boas por um valor simbólico, que irá reverter a favor da Race for Good.

A organização decidiu criar um parque exclusivo para supercarros. O crescimento da área global do evento e o crescente interesse por parte dos proprietários em rumar ao Caramulo no seu supercarro levaram a organização a criar um parque específico para estes veículos, alargando assim o leque de participantes.

O evento é gratuito e a organização mantém a aposta numa programação abrangente e dirigida ao público em geral e às famílias em particular, que inclui atividades lúdicas, parques infantis insufláveis, gastronomia, bares e zonas chill out com música durante todo o evento.

A Motorlândia Fun Park, um autêntico parque de diversões que, dentro do pavilhão desportivo, contará com a Pista Júnior Prio, uma pista de karts elétricos, um comboio para crianças, um Gaming Center repleto de jogos e simuladores e de outras atrações, como por exemplo experiências de Realidade Virtual ou a presença da Xbox com vários jogos.

Ao longo de todo o fim-de-semana, o público vai poder ainda deliciar-se com mais um clássico do Motorfestival que atrai todos os olhares: o espetáculo aéreo de aviões clássicos, que conta com modelos históricos pilotados por experientes aviadores, seja em voo de desmonstração ou acrobático.

O Museu do Caramulo é também uma das atrações do Caramulo Motorfestival, com as suas coleções permanentes de arte, automóveis, motos, bicicletas e brinquedos.

Característicos do Caramulo Motorfestival, regressam ainda os passeios e ralis de automóveis como o Encontro Porsche, o Passeio TT para veículos todo-o-terreno, o 6º Encontro Internacional Renault 4L.

As duas rodas também estarão representadas em peso no Encontro das Café Racers, no Encontro das Cinquenta, na concentração Vespa Caramulo e na Raiada do Caramulo, dedicada às bicicletas antigas.

Tal como nos anos anteriores, o Caramulo Motorfestival vai ser transmitido em directo por um canal de televisão na TV cabo, assim como em Live Streaming para todo o mundo via internet. A cobertura vai abranger todo o evento, incluindo a Rampa Histórica Michelin, os bastidores, os sub-eventos e entrevistas aos pilotos e participantes, entre outros.

O Caramulo Motorfestival tem-se assumido, cada vez mais, como um festival de marcas, onde estas participam de forma ativa e se relacionam diretamente com o público, ocupando um papel essencial na construção do próprio evento.

SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO

Museu do Caramulo 10h00 às 18h00

Motorlândia Fun Park (Pistas & Gaming Center) 10h00 às 19h00

Jeep Attack! Todo o dia

Rampa Histórica Michelin 12h00 – Warm Up

Feira de Automobilia 12h00 às 19h00

Bares e Restauração 12h00 às 19h00

SÁBADO, 4 DE SETEMBRO

Rampa Histórica Michelin 9h00 – Treinos/11h00 – Prova

Museu do Caramulo 10h00 às 20h00

Feira de Automobilia 10h00 às 19h00

Motorlândia Fun Park (Pistas & Gaming Center) 10h00 às 19h00

Jeep Attack! Todo o dia

Show de Trial Todo o dia

Passeio e Pista de TT 10h00 às 18h00

Encontro Porsche 10h00 às 18h00

Passeio Maranello Legacy 10h00 às 18h00

Passeio Driver’s Cult 10h00 às 18h00

Encontro Indian 10h00 às 18h00

Encontro Microcarros 10h00 às 18h00

Encontro das Cinquenta 10h00 às 18h00

Powerslide Motorshow 11h00/13h00/15h30

Passeio Abarth 11h00 às 18h00

Passeio Alfa Romeo – 111 Anos 11h00 às 18h00

Prio Air Show 13h00/15h00/17h00

Drift Show by Hot Wheels 15h00

Desfile final de clássicos Após o fim da Rampa Histórica Michelin

Bares e Restauração 10h00 às 19h00

​DOMINGO, 5 DE SETEMBRO

Rampa Histórica Michelin 09h00 – Treinos/11h00 – Prova

Museu do Caramulo 10h00 às 18h00

Feira de Automobilia 10h00 às 18h00

Motorlândia Fun Park (Pistas & Gaming Center) 10h00 às 18h00

Show de Trial/Todo o dia

Encontro Internacional Renault 4L 10h00 às 18h00

Passeio CAAA – 30 anos 10h00 às 18h00

Passeio e Pista de TT 10h00 às 18h00

Encontro NthusiastsPT 10h00 às 18h00

Concentração Vespa Caramulo 10h30 às 18h00

Powerslide Motorshow 11h00/13h00/15h30

Passeio Grupo MX-5 de Cabelos ao Vento 11h00 às 18h00

Passeio Fiat 127 – 50º Aniversário 11h00 às 18h00

Passeio Jaguar 11h00 às 18h00

Drift Show by Hot Wheels 11h30/13h30

Prio Air Show 13h00/15h00/17h00

Jeep Attack! 15h00 – Subida da Rampa Histórica Michelin em parada

Desfile final de clássicos Após o fim da Rampa Histórica Michelin

Sessão de autógrafos de pilotos Após o fim da Rampa Histórica Michelin

Bares e Restauração 10h00 às 18h00