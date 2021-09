Caramulo Motorfestival: A paixão pelos motores (fotogaleria) | AutoSport

FOTOS Pedro Monserrate Photo e Tiago Soares da Costa/Direita3

O Caramulo Motorfestival é uma das maiores mostras nacionais da beleza que o mundo dos motores tem para oferecer aos fãs e a XVI edição voltou a encantar os apaixonados.

Com mais de 1.100 automóveis, motos e aviões, o Caramulo Motorfestival voltou a oferecer o que de melhor há neste fantástico mundo dos motores a quem foi ver ao vivo o desfile de máquinas para todos os gostos, apesar das contingências necessárias face à COVID-19.

Um dos pontos altos do Caramulo Motorfestival foi a Rampa Histórica Michelin, prova direcionada aos automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias de velocidade e regularidade, com duas novas categorias Pre-War e Formula V, que sugiram pelo valor histórico e entusiasmo que suscitam.

Nomes sonantes também estiveram presentes dentro e fora das máquinas com destaque para André Villas-Boas, uma presença habitual mas que este ano trouxe o seu movimento Race for Good, veículo de divulgação e promoção do apoio a causas de cariz social e humanitário.

Quem se deslocou ao Caramulo pôde contar com uma pista de karts elétricos, um comboio para crianças, um Gaming Center repleto de jogos e simuladores e de outras atrações, como por exemplo experiências de Realidade Virtual ou a presença da Xbox com vários jogos, além o espetáculo aéreo de aviões clássicos, coleções permanentes de arte, automóveis, motos, bicicletas e brinquedos. Regressaram ainda os passeios e ralis de automóveis como o Encontro Porsche, o Passeio TT para veículos todo-o-terreno, o 6º Encontro Internacional Renault 4L. As duas rodas também estiveram representadas em peso no Encontro das Café Racers, assim como no Encontro das Cinquenta, na concentração Vespa Caramulo e na Raiada do Caramulo, dedicada às bicicletas antigas. Um regalo para os olhos e uma viagem no tempo que permitiu a quem se deslocou para ver ao vivo e quem viu nas transmissões via TV ou Live Stream algumas das melhores e mais belas máquinas do mundo. Um espetáculo soberbo.