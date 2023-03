Candidaturas para o FIA Cross Car Academy Trophy 2023 | AutoSport

O FIA Cross Car Academy Trophy vai avançar em 2023 com a sua terceira edição. Esta competição tem sido um sucesso a nível europeu e tem como objetivo preparar e evoluir os mais novos no seio do Off-Road. Com o intuito de proporcionar aos jovens pilotos portugueses a hipótese de competir com os melhores e evoluir num ambiente internacional, a Direção da FPAK decidiu apoiar em 10.000€ a participação de um piloto português neste Troféu (cerca de 50% do budget exigido pelo promotor).

Os jovens pilotos serão treinados para competir entre si com máquinas iguais nos mais emblemáticos circuitos de Autocross da Europa sob a alçada da estrela do Mundial de Ralis, Thierry Neuville. Esta participação irá ajudar a evoluir a carreira no Autocross, Ralicross ou até mesmo nos Ralis.

O Campeonato será composto por cinco jornadas:

24 e 25 de Junho – Matschenberg (Alemanha)

22 e 23 de Julho – St. Georges de Montaigu (França)

26 e 27 de Agosto – Prerov (República Checa)

23 e 24 de Setembro – Maggiora (Itália)

7 e 8 Outubro – Mollerussa (Espanha)

Sendo que está prevista uma sessão de treinos nos dias 25 e 26 de Maio em Spa-Francorchamps na Bélgica. Os pilotos elegíveis para participar no Troféu terão de pelo menos completar 13 anos em 2023 e não ter mais de 16 anos no dia em que disputam a primeira prova do Troféu.

Será obrigatório serem titulares de uma Licença Internacional ITF, ITG ou no máximo ITD-C.

Desta forma, a FPAK abre um processo de candidatura a todos os interessados sendo definidos os seguintes critérios de elegibilidade e de prioridade para todos os pilotos detentores de licença desportiva FPAK:

Melhores resultados obtidos no Campeonato de Portugal de Kartcross 2022;

Melhores resultados obtidos no Campeonato de Portugal Iniciados de Ralicross 2022;

Melhores resultados obtidos no Troféu Júnior de Kartcross 2002;

Melhores resultados obtidos na Taça de Portugal de Kartcross 2022;

Melhores resultados obtidos na Taça de Portugal de Ralicross 2022;

Mais informações sobre o Troféu em CLIQUE AQUI