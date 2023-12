Candidaturas ao FPAK Júnior Team 2024: Ralis, Velocidade, Ralicross e Montanha | AutoSport

A FPAK anunciou que estão abertas as candidaturas para o FPAK Júnior Team nas modalidades de Velocidade, Ralicross, Montanha e Ralis. Os interessados deverão enviar as suas candidaturas para [email protected] anexando o currículo desportivo até ao dia 12/01/2024.

A FPAK informa ainda que no caso dos Ralis, as equipas que pretendam integrar o projeto deverão, tal como os pilotos, fazer as suas candidaturas, apresentando o respetivo currículo desportivo.

Os critérios de elegibilidade e de prioridade para todos os pilotos detentores de licença desportiva FPAK são os seguintes:

Pilotos (masculinos ou femininos) com idade mínima de 16 anos e máxima de 25 em 2024;

Pilotos oriundos de todas as modalidades de automobilismo e karting;

Preferência a uma piloto feminina em cada uma das modalidades;

Currículo Desportivo (análise dos últimos três anos de competição):

Obrigatoriedade de participação em todas as jornadas previstas para cada uma das modalidades.

Não são consideradas candidaturas de pilotos que já tenham tido Licenças Internacionais de Automobilismo ou que tenham disputado provas FIA ou Internacionais de Automobilismo.

A FPAK reserva-se o direito de selecionar os pilotos que entender serem mais ajustados para o projeto de acordo com a perspetiva de evolução, comunicação e ética no desporto.

Ralis

Serão selecionados seis pilotos e seis equipas que irão disputar cinco ralis ao volante de um KIA Picanto.

Antes da escolha final dos seis pilotos, haverá uma pré-seleção dos que serão sujeitos a um teste ao volante do KIA Picanto no Circuito do Estoril a 25 de janeiro de 2024.

A cargo dos pilotos ficará um custo por prova, seguro e caução do seguro. Valores a informar oportunamente pela FPAK assim como a regulamentação prevista.

Velocidade

Serão selecionados seis pilotos, dois por carro (Ginetta G40 GT5) que irão disputar três ou quatro provas (a definir) do Campeonato de Portugal de Velocidade 2024.

O programa do fim-de-semana prevê:

2 Treinos Livres de 40 minutos cada;

2 Treinos Cronometrados de 15 minutos cada;

2 Corridas de 45 minutos cada

A cargo dos pilotos ficará o custo dos pneus, seguro e caução do seguro. Valores a informar oportunamente assim como a regulamentação prevista.

Ralicross

Serão selecionados três pilotos, que irão disputar cinco provas do Campeonato de Portugal de Ralicross 2024 aos comandos de um Citroen C1.

A cargo dos pilotos ficará o custo fixo por prova, custo dos pneus, seguro e caução do seguro. Valores a informar oportunamente assim como a regulamentação prevista.

Montanha

Serão selecionados três pilotos, que irão disputar cinco provas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2024 aos comandos de um Citroen C1.

A cargo dos pilotos ficará o custo fixo por prova, custo dos pneus, seguro e caução do seguro. Valores a informar oportunamente assim como a regulamentação prevista.