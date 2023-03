Campeonato Portugal Ralicross e Kartcross prestes a arrancar | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross de 2023 está a pouco mais de um mês do início e há novidades a registar. Um dos mais emocionantes e disputados campeonatos do panorama do automobilismo nacional, o Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross, está prestes a arrancar para mais uma temporada que se espera repleta de ação.

Como é habitual, a competição vai centrar-se tendencialmente na região Norte do País, com Mação, no Centro, a ser a pista mais a Sul de um calendário que, como nos últimos anos, conta com um total de sete jornadas.

À semelhança do que aconteceu na época passada, o início das hostilidades tem lugar na mundialista pista de Montalegre, a 22 e 23 de Abril, seguindo-se o traçado de Mação, um mês depois, e Sever do Vouga, em Junho. O início de Julho traz consigo a única visita à catedral nacional do Ralicross, Lousada, com Montalegre a ressurgir para assinalar a última ronda antes das férias. As decisões têm depois lugar em Setembro, com as segundas passagens por Mação e Sever do Vouga.

Um calendário um pouco mais concentrado, a fazer com que um contratempo numa pista possa representar uma fatura bem mais “pesada” em termos de aspirações aos diversos títulos em jogo.

No que toca às novidades, esta época os pilotos deixam de ter a obrigação de se inscreverem no Campeonato para poderem pontuar. Contudo, para o poderem fazer, têm obrigatoriamente de alinhar numa das primeiras quatro provas da temporada. Mas não é tudo, já que a Nacional 1.6 deixa de correr isolada e passa agora a estar integrada nas 2 Rodas Motrizes, proporcionando assim mais emoção em pista com grelhas mais extensas.

Ainda assim, a grande novidade do ano prende-se com o regresso dos Super Buggy após dois anos de ausência das pistas. Reservado a monolugares de Autocross, a competição admite propulsores de 1300cc e 1600cc de duas, ou quatro rodas motrizes em qualquer dos casos. Junte-se a isto pesos máximos entre os 520 e os 600 kg e é fácil de ver que estamos perante uma categoria que promete ser muito competitiva e dar ainda mais animação a quatro das sete rondas do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross: Mação 1, Lousada, Montalegre 2 e Sever do Vouga.

Quem também estará em pista, dando uma vez mais continuidade à aposta da FPAK nos pilotos mais jovens, é o Troféu Júnior de Kartcross. Como em temporadas anteriores, a competição reservada a jovens entre os 13 e os 16 anos será composta por um total de cinco jornadas, com Mação a ser a pista que recebe as futuras estrelas do Kartcross por duas vezes.

22 e 23 Abril

Ralicross Montalegre 1

(com Troféu Júnior Kartcross)

20 e 21 Maio

59º Mação Verde Horizonte

(com Super Buggy)

17 e 18 Junho

49º Ralicross de Sever do Vouga

29 e 30 Junho

Montalegre 2

8 e 9 Julho

Lousada

(com Super Buggy e Troféu Júnior Kartcross)

29 e 30 Julho

Montalegre 2

(com Troféu Júnior Kartcross)

2 e 3 Setembro

60º Mação Verde Horizonte

(com Troféu Júnior Kartcross)

30 Setembro 1 Outubro

50º Ralicross de Sever do Vouga

(com Super Buggy e Troféu Júnior Kartcross)