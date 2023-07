Campeonato Portugal Novas Energias: hoje na estrada em Proença-a-Nova | AutoSport

O EcoRally Proença-a-Nova está hoje na estrada, sábado, dia 29 de julho, com a participação de 23 equipas que vão disputar a terceira etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio.

A partida da 1ª secção está marcada para as 14h30, no Parque Comendador João Martins, em Proença-a-Nova. O Cais do Tejo, em Vila Velha de Rodão, onde estará a meta da primeira secção, será palco para o arranque da 2ª secção às 19h00, também no sábado. O primeiro dia de provas termina no Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença-a-Nova.

No dia seguinte, terá início no Parque Urbano Comendador João Martins a 3ª secção, que terá como destino o Centro de Ciência Viva da Floresta, onde decorrerá a cerimónia de entrega de prémios.

Eduardo Carpinteiro Albino, campeão em título, da equipa KIA-ACP Electric-PRIO, partilha que “para o KIA – ACP Electric – Prio a prova de Proença traz boas memórias. Uma região muito bonita que gostamos de visitar anualmente. O calor que se prevê vai ser o maior desafio, como na edição de 2022.

Carlos Silva, da equipa Prolama, por seu turno, refere que “estou naturalmente ansioso para a participação no Eco Rally de Proença. A última prova não correu como desejávamos e perdemos uma boa oportunidade de pontuar no campeonato, por isso será fundamental reagir positivamente e estar em bom nível em Proença. Sabemos que a navegação e a concepção da prova é sempre difícil, pelo que temos de continuar focados na melhor forma de cumprir os desafios propostos pela organização. Continuamos a usar o Polestar2/Consilcar decorado com a imagem de todos os nossos Patrocinadores, a quem quero agradecer o apoio, assim como dedicar uma palavra especial à Prolama e ao António Serrão pela disponibilidade e dedicação a esta iniciativa”.

Já Pedro Faria, da UVE, que estará representada com duas equipas, a Team Verde e a Team Azul, afirma que “Para a UVE cada evento do Campeonato de Portugal de Novas Energias é uma nova oportunidade de concretizar a nossa missão de promoção da mobilidade elétrica. Para o EcoRally Proença-a-Nova esperamos o habitual alegre convívio entre todos os participantes, a organização continua a surpreender-nos ano após a ano com a passagem por novas e belas paisagens. No capítulo desportivo as equipas UVE vão continuar a tentar manter animado o campeonato.”

Os Municípios de Proença-a-Nova e de Vila Velha de Rodão, juntam-se ao promotor deste campeonato na aposta pelo desporto descarbonizado, vendo neste rally a oportunidade ideal para oferecer às comunidades momentos de desporto e lazer, promovendo o território e a sensibilização para as preocupações ambientais, procurando, desta forma, contribuir para o aumento da consciencialização da importância das energias não poluentes.

Serão mais de 200 km, distribuídos por 15 sectores de regularidade, onde se desfrutará das paisagens, do convívio e da competição desportiva.