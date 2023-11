Campeonato Portugal Novas Energias: Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo são campeões | AutoSport

A equipa Eduardo Carpinteiro Albino / José Carlos Figueiredo, em Kia Niro EV, foram os grandes vencedores da etapa do E Rallye CA Alentejo Central e alcançaram já, a uma etapa do fim do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, o título de campeões nacionais.

Nesta que foi a sexta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, em segundo lugar ficaram Hugo Batista / Ivo Tavares, ao volante de um Tesla X, e Nuno Serrano / Alexandre Berardo alcançaram a terceira posição do pódio, conduzindo um Kia Niro EV.

A vitória na categoria que avalia a melhor gestão da energia disponível nas viaturas foi alcançada pela dupla francesa Emilien Le Borgne / Alexandre Stricher, em Dacia Spring, que ergueram a Taça da Eficiência Energética. A segunda melhor equipa a gerir a energia do seu carro foi João Gonçalves / Pedro Condessa, num BMW i3, seguidos de Pedro Morais / Sílvia Coutinho, ao volante de um Hyundai Ionic 5.

A melhor equipa feminina em prova foi a dupla Ana Faria / Rita Nepomuceno, em Hyundai Kauai.

Dos novos campeões nacionais, que revalidam o título, para além da natural satisfação, Eduardo Carpinteiro Albino, refere que “este é um campeonato que está cada vez mais competitivo, no qual tanto eu, como o José Carlos Figueiredo, tentamos sempre melhorar para conseguir fazer a diferença em relação às outras equipas. Quando comecei neste campeonato notava-se uma grande diferença entre duas ou três equipas e as restantes, ao passo que, atualmente, já há mais de dez equipas com um nível de competitividade bastante elevado”.

Já José Carlos Figueiredo, que se sagra campeão de Portugal de navegadores, realça que “tanto o nível competitivo desta prova no Alentejo, como o de todo o campeonato, uma vez que, pela experiência resultante de participarmos em provas além fronteiras, e pela presença de concorrentes estrangeiros no campeonato português, é possível constatar a crescente afirmação internacional desta competição no contexto das provas da mobilidade verde.”

Paulo Almeida, responsável pelo Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio destacou “a elevada competitividade da edição de 2023 faz-nos antecipar que a modalidade se pode desenvolver de uma forma sustentada ao longo dos próximos anos, e estamos a sentir que as marcas interpretam este campeonato como uma forma de promoção das suas viaturas e da mobilidade verde, pelo que é expectável e desejável que haja cada vez mais equipas de marcas a competir”.

Carlos Ferraz, diretor de Mobilidade Elétrica da PRIO, salientou o facto de que “ano após ano, o campeonato tem vindo a ter cada vez mais etapas, abrangendo tanto o território continental, de norte a sul, como as ilhas dos Açores e da Madeira, o que permite através do desporto automóvel promover o incremento da mobilidade sustentável aliada a uma forte componente desportiva, no estrito cumprimento pelo código da estrada, como acontece com o Campeonato de Portugal de Novas Energias -Prio. Para nós, continua a ser muito importante a aposta e o apoio de iniciativas que, enquadradas com a estratégia da empresa, alavanquem a necessária transição energética”.

Com 23 participantes, o E Rallye CA Alentejo Central levou para o Alentejo a festa antecipada do único campeonato automóvel em Portugal que alia a prática desportiva à sensibilização para as questões ambientais e para a temática das energias não poluentes.

Para a última etapa desta que é a mais verde prova automobilística nacional – que vai decorrer em Vila Nova de Gaia, nos dias 8 a 10 de dezembro – fica para decidir o segundo e o terceiro lugares, com quatro equipas a disputar de muito perto essas posições do pódio.