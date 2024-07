Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross prossegue em Lousada

O Circuito de Lousada recebe este fim-de-semana de 13 e 14 de julho a quarta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross. Uma prova que irá começar animada, já que carros e pilotos vão fazer um desfile pela vila Lousada a partir das 21h.

Em termos desportivos, em pista voltam a estar seis categorias: Super Cars, Super 1600, Nacional 2RM, Kartcross, Iniciados de Kartcross e Troféu Júnior de Kartcross.

José Oliveira chega a esta prova confortavelmente na frente dos Super Cars e também da Divisão 1. Nos S1600, Rogério Sousa é o líder, mas somente com dois pontos de vantagem para Jorge Machado, atual campeão em título. Bruno Lima lidera na Nacional 2RM e na Divisão 1 mas Rafaela Barbosa ocupa a segunda posição a somente dois pontos. Na Divisão 2, André Marinho está na frente. Nos Iniciados de Ralicross o estreante Michael Braun está na frente em termos absolutos, mas também na Divisão 1.0. Na Divisão 1.6 é José Pedro Barriga o líder.

No Kartcross, destaque para Alexandre Borges que não só lidera a tabela absoluta como na Divisão 2. Na Divisão 1 supremacia para já de Gustavo Henriques.

Com a temporada a chegar a meio é importante estar o melhor classificado possível antes do interregno para as férias de Verão.

O programa do fim-de-semana tal como vem sendo habitual terá transmissão em ‘live streaming’ no FB da FPAK e do Campeonato.