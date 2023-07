Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross: Montalegre recebeu última prova antes das férias | AutoSport

Os triunfos de Adão Pinto nas 2RM, Jorge Machado nos S1600, José Oliveira nos Supercars, enquanto Alexandre Borges esteve imparável no KX, Yésica Lorenzo com primeiro triunfo no Júnior KX e José Barriga nos Iniciados, marcaram a 5ª Prova do Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross em Montalegre com realização do Clube Automóvel de Vila Real em domingo soalheiro com muito público e transmissão na A BOLA TV.

A manhã foi dedicada às Q3 e Meias-Finais e o início de tarde para as Finais, foi o programa da última prova do campeonato nacional antes da merecida paragem para férias.

KARTCROSS (Q3) – Borges soma e segue na Q3.

A abrir a manhã de domingo as primeiras lutas no pelotão do RX com a realização das duas séries relativas à Q3. Abertas as hostilidades na Série A, seria Gustavo Henriques (LBS RX01), a ditar o andamento de início a fim vencendo com tranquilidade. Luís Almeida (LBS RX01), e Diogo Soares (KIncar Kin), foram 2º e 3º respetivamente. De salientar a ausência na grelha de dois interessados na luta pelo campeonato – Mário Rato e Rui Nunes – não alinharam.

A dar sequência ao dia de ontem, na Série B, Alexandre Borges (Planet Kartcross), venceu com grande vantagem sobre Pedro Marques (LBS RX01), e João Pinheiro (LBS RX01), que completaram o TOP 3. Uma nota para Pedro Rosário (líder do Campeonato e 8 vezes campeão nacional), a ser apenas 6º.

Consolidados os resultados das duas séries foram 8 os pilotos a garantir passagem direta à final principal, Alexandre Borges (que vence a Q3), Luís Almeida, Pedro Marques, João Pinheiro, Pedro Rosário, Mário Rato e Luís Pereira. A estes juntar-se-iam vindos da final B, Rui Nunes e Diogo Soares que teve que “suar” para bater Alcides Calçada, para ocupar a última vaga disponível.

KARTCROSS – FINAL – Alexandre Borges mais forte.

Com os principais interessados à liderança do Campeonato Portugal de KX na grelha de partida para a final foi Alexandre Borges, saído da Pole a ser o mais rápido para a travagem da curva 1 no traçado das Terras do Barroso com Luís Almeida e Gustavo Henriques no seu encalço. Na discussão dessa mesma travagem um toque entre João Pinheiro e Rui Nunes afastou ambos da luta pela vitória relegando ambos para o fim do pelotão.

Mantendo um andamento fortíssimo, Borges aumentaria distâncias que lhe permitiram uma passagem pela Joker Lap sem consequências para a sua classificação final. Na bandeira axadrezada o Planet Kartcross de Alexandre Borges foi o 1º, com Mário Rato que havia saído da 7ª posição da grelha numa corrida de trás para a frente a agarrar o intermédio do pódio. Luís Almeida foi 3º com Gustavo Henriques e Pedro Marques a fechar TOP 5.

2RM – Q3 – Adão Pinto dominador garante vitória na Q3 da 2RM

Também durante a manhã e lançada a ação na 2RM, com as 4 mangas que ditariam os resultados numa das categorias mais aclamadas pelo público, foi Adão Pinto (Opel Astra), a vencer a Manga 1, dando continuidade ao excelente dia de ontem, Ricardo Costa (Citroen Saxo), e João Alves (Peugeot 106), foram 2º e 3º.

Na Manga 2 Mário Teixeira (Renault Clio), vence com facilidade seguido de Luís Ferreira (Suzuki Swift), e Hélder Moreira (Peugeot 106). Já Fernando Silva (Seat Ibiza), com o único diesel em competição, não alinhou.

Manuel Pinto (Peugeot 206), com uma estratégia perfeita de Joker Lap arrecada a vitória na Manga 3 sobre Andreia Sousa (Peugeot 306), logo seguida de Rafaela Barbosa (Citroen Saxo), e António Dias (Opel Corsa).

Duarte Camelo (Peugeot 106), a demonstrar a sua garra vence a Manga 4, sendo secundado por Agostinho Pereira (Opel Astra), que regressou ao traçado de Montalegre após o aparatoso capotanço de ontem tendo a equipa conseguido recuperar o Astra para o dia de hoje. António Sousa que depois de um peão inicial correu em recuperação para ser 3º. Por seu lado Manuel Tavares desistiu nas curvas iniciais.

Feitas as contas, o atual campeão em título Adão Pinto garantiu a vitória à geral na Q3 com Andreia Sousa a ser 2º e António Sousa a garantir o 3º à geral e o 1º entre as máquinas da divisão 1.

2RM – MEIAS FINAS

Com apenas os 4 primeiros lugares das meias-finais a dar acesso à grande final da 2RM a emoção e competitividade marcaram as decisões desta categoria. Meia-Final A com Adão Pinto a largar da Pole acompanhado de António Sousa, Ricardo Costa, Mário Teixeira, Manuel Tavares, António Dias, João Alves e Agostinho Pereira. A Meia-Final B contou com a Pole no feminino nas mãos da consagrada Andreia Sousa que a seu lado na grelha teve a companhia de Luís Ferreira e Manuel Pinto. A grelha de partida foi complementada por Duarte Camelo, Hélder Moreira, João Reis e a jovem Rafaela Barbosa.

Cumpridas as 7 voltas da Meia-Final A, Adão Pinto com o mesmo andamento dominador garantiu a vitória. A par do campeão em título, Ricardo Costa, Manuel Tavares e António Dias lograram as restantes posições disponíveis. Da Meia-Final B com luta aguerrida na frente da corrida a primeira volta do decisiva. Manuel Pinto ficou na saída da curva 1 depois de um slide largo. Luís Ferreira que vinha a liderar ficou na última curva da volta 1 após um toque no rail. Com isto Andreia Sousa que tinha sido surpreendida no arranque acabou por assumir a liderança no fim desta mesma volta, lugar de onde não mais saiu até à axadrezada. Andreia vence a manga com Rafaela Barbosa, Duarte Camelo e Hélder Moreira a garantirem os seus lugares na grande final.

2RM – FINAL – Adão Pinto mais forte em Terras do Barroso.

Com Andreia Sousa a assumir a Pole tendo a seu lado o campeão em título, Adão Pinto e a jovem Rafaela Barbosa na primeira linha. Pinto com um arranque canhão assume a liderança na travagem para curva 1 do Circuito Internacional de Montalegre, mas com Andreia a “encher os retrovisores” do atual campeão com Ricardo Costa na perseguição.

Com diferenças diminutas entre os três primeiros a passagem na Joker Lap foi sendo adiada para as últimas voltas. E seria precisamente a Joker Lap a decidir esta final. Apesar de ser a primeira a cruzar a linha de meta, Andreia Sousa falhou a sua passagem pela Joker, sendo penalizada em 30s como consequência. Andreia viu-se assim relegada para o 8º e último posto à geral. Com tudo isto, Adão Pinto com uma corrida limpa e eficaz assegurou o pleno.

Fruto da penalização atribuída a Andreia, e com a vitória entregue a Pinto, Ricardo Costa (que havia sido 3ª em pista), subiu ao 2º posto à geral (1º na Divisão 1), sendo acompanhado no pódio por Rafaela Barbosa que lhe viu cair nas mãos o 3º posto à geral. Este é um excelente resultado para a jovem piloto que não teve vida fácil este fim-de-semana depois de ter falhado duas mangas durante o dia de ontem.

Manuel Tavares e António Dias fecham o TOP 5. Uma breve nota para o até aqui 2º classificado à geral do Campeonato, Duarte Camelo eu foi 6º à geral nesta final.

S1600 – Q3 – Jorge Machado garante vitória na Q3.

Q3 entre os bravos da S1600 dividida em 3 mangas. Lutas intensas desde o início.

A Manga 1 levou ao Circuito Internacional de Montalegre, Rogério Sousa, António Sousa, Tiago Ferreira e Sérgio Dias que desde a curva 1 protagonizaram uma luta de galos. Pequenos toques, powerslides, alguns voos nos corretores e a Joker Lap ditariam a vitória do Fiesta de Rogério Sousa. António Sousa seria o 2º na axadrezada com Tiago Ferreira e Sérgio Dias nas posições seguintes.

Na manga 2 uma nova luta entre os irmãos Machado (Jorge e Joaquim) com Leonel Sampaio e o campeão em título Mário Barbosa a alinhar na grelha. O que se podia esperar desta manga? Emoção total. Joaquim falha a partida e de imediato ficou relegado ao 4º posto. A 4º volta seria decisiva com muito a ser decidido na Joker quando o até aqui líder incontestado desta manga, Leonel Sampaio viu o seu Skoda “calar-se” e parar. Com isto quem lucrou foi Mário Barbosa, a ser 1º seguido de Jorge e Joaquim Machado.

André Sousa, Carlos Carvalho e Bruno Campos seriam os bravos a alinhar na Manga 3. Campos parte mal e de imediato se vê relegado à sua posição final, 3º. A luta foi sempre a dois entre Sousa e Carvalho. Numa corrida emotiva, mas sem história, o Audi A1 de Sousa marcaria as diferenças para vencer, com Carvalho a ser 2º.

De forma global, a vitória na Q3 da S1600 ficaria nas mãos de Jorge Machado, com André Sousa e Rogério Sousa e serem 2º e 3º.

S1600 – FINAL – André Sousa bate rivais

Jorge Machado com a Pole para a final da categoria rainha do Campeonato Portugal Ralicross. A seu lado na primeira linha André Sousa e Rogério Machado. António Sousa, Mário Barbosa, Carlos Carvalho, Joaquim Machado e Tiago Ferreira completam a grelha.

No arranque, André Sousa foi mais lesto e levou o seu Audi A1 à liderança. Com um ritmo diabólico Sousa foi abrindo distância para o pelotão deixando António Sousa e Jorge Machado a discutir a 2ª posição. Cumprindo a sua Joker Lap à 5ª volta, André Sousa detinha espaço e tempo suficiente para se manter na frente e assim foi até à bandeira de xadrez. Vitória para André Sousa que celebrou no mais alto do pódio.

António Sousa e Jorge Machado (que tinha vencido a Q3 esta manhã) são 2º e 3º à geral respetivamente. Rogério Sousa e Joaquim Machado fecham o TOP 5. Quanto ao campeão em título, Mário Barbosa não foi além do 8º e último posto à geral nesta final.

SUPERCARS Q3 e FINAL – Oliveira assina vitória final em Montalegre.

Novo embate entre entre os dois homens dos SuperCars, ambos em Peugeot 208, com José Oliveira a levar uma vez mais a melhor sobre Tiago Alexandre. Oliveira foi dominador na Q3 e repetiu a prestação na final.



INICIADOS Q3 e FINAIS – José Barriga continua a sua aprendizagem

José Pedro Barriga cumpriu calendário com a realização da Q3 e Final. Somou mais uma vitória neste seu desfio solitário em Terras do Barroso nos Iniciados. O jovem piloto que luta apenas contra si mesmo deu desta forma continuidade à sua aprendizagem no Campeonato Nacional de Ralicross



TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS Q3 e FINAL – Yésica Lorezo mais forte em Montalegre.

Regresso do Troféu Júnior Kartcross ao traçado de Montalegre para a Q3 com João Dinis uma vez mais a vencer sem dificuldade na manhã de domingo. Yésica Lorenzo assinaria o 2º lugar com a jovem Raquel Nunes a superar Gabriela Godinho na volta final e a conseguir o 3º posto na bandeira de xadrez.



A final foi uma reedição da Q3 com Dinis uma vez mais a superar a concorrência feminina, mas desta feita, foi apenas no arranque. A surpresa estava reservada para as últimas voltas com a jovem espanhola Yésica Lorenzo a escolher o melhor momento para a sua passagem pela Joker Lap e com essa estratégia a suplantar o até aqui dominante João Dinis. Primeira vitória de Yésica no campeonato sendo também a primeira no feminino no Troféu Júnior KartCross deste ano. João Dinis resignou-se ao 2º posto á geral e Raquel Nunes somou preciosos pontos com o seu 3º lugar à geral.



SEVER DO VOUGA – RESULTADOS

Volvido mais de um mês desde a primeira passagem do Campeonato Portugal Ralicross e Kartcross por Sever do Vouga, foram ontem oficializados os resultados da S1600 que estavam pendentes. Divulgados os mesmos, a vitória em Sever do Vouga foi atribuída a Sérgio Dias com Jorge Machado e Leonel Sampaio a fazer pódio. Esta classificação final, após a decisão inscrita no Acórdão do Tribunal de Apelação Nacional ditou a desqualificação de André Sousa.



CAMPEONATO VAI DE FÉRIAS

O regresso dos bravos do Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross está marcado para 02 e 03 de setembro com nova passagem por Mação. Por agora é tempo das merecidas férias.