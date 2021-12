Campeonato Portugal de Novas Energias/Prio: Nuno Serrano/Alexandre Berardo são os primeiros campeões | AutoSport

A dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Renault Zoe, venceu a primeira edição do Campeonato Portugal de Novas Energias/Prio. Em segundo lugar ficaram Eduardo Carpinteiro Albino/João Fernandes, em Renault Zoe e, em terceiro, Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em BMW I3.

A primeira edição do Campeonato Portugal de Novas Energias/Prio nasceu da união de esforços entre o CCP e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e visa, para além da componente desportiva, contribuir, não apenas para consciencializar para a temática da defesa do ambiente, mas também para apresentar ao grande público as soluções de mobilidade ecológicas que já se encontram disponíveis no mercado.

Pensado para ser disputado em quatro etapas, este campeonato é o primeiro realizado em Portugal orientado pelas denominadas “energias limpas”, com preocupações ambientais e ecológicas, sendo inteiramente dedicado a veículos de estrada normais e admitidos na competição apenas veículos BEV (battery electric vehicle).

Os vencedores do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO apuraram-se através da disputa de três etapas onde os participantes, nacionais e estrangeiros, realizaram provas na modalidade de regularidade com veículos totalmente descarbonizados.

Tendo o CCP e Road-21 como promotores e a forte parceria da UVE, a primeira etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias passou por Oeiras e a segunda por Proença-a-Nova. A terceira etapa, que estava prevista para a “Rota N2 Eletric”, teve de ser cancelada por motivos relacionados com a pandemia da Covid-19.

Assim, nos dias 18 e 20 de junho, disputou-se o “Oeiras Eco Rally-Portugal, com o apoio do Município de Oeiras (esta prova inseriu-se, ainda, no FIA Electric and New Energy Championship, campeonato organizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que conta com a realização de outras etapas mundiais) e, nos dias 24 a 25 de julho, foi a vez de Proença-a-Nova receber a “Eco Race Proença-a-Nova”.

O Campeonato terminou hoje com o “Circuito UVE – 6 Hours Race Estoril” etapa que contou com o apoio da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, entidade de referência para os utilizadores de veículos elétricos e para os entusiastas da Mobilidade Elétrica em Portugal – e de onde saiu vencedora, combinando regularidade/eficiência energética, a dupla Filipe Lopes/Bruno Fonseca em Tesla Model 3 SR+