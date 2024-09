Campeonato Portugal de Novas Energias: Carlos Silva/Sancho Ramalho vencem Gaia Eco Rally

O Gaia Eco Rally, quarta etapa do “Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO”, terminou hoje, em Vila Nova de Gaia, com a vitória de Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3, na componente de regularidade.

Ainda na componente regularidade, em segundo lugar ficou a equipa Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Kia EV6 e a fechar o pódio ficou a dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, também ao volante de um Kia EV6.

Na vertente da competição de Eficiência Energética do Gaia Eco Rally, Emilien Le Borgne/Alexandre Stricher, em Dacia Spring 65, foram os que melhor uso fizeram da energia disponível na sua viatura. Os restantes lugares do pódio de eficiência energética foram ocupados por João Gonçalves/Pedro Condessa, em BMW i3s e Jorge Santos Silva/Helena Silva, em Kia e-Niro.

O Gaia Eco Rally contou, também, com uma Power Stage, discutida no Kartódromo de Baltar, onde quem subiu ao lugar mais alto do pódio foi a dupla Nuno Serrano e Alexandre Berardo, ao volante de um Kia EV6. Ao lado desta dupla, ergueram as taças, no segundo posto, Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Kia EV6 e, no terceiro lugar, Sérgio Magno/Ana Joaquim, em Peugeot E-3008.

O galardão para a melhor equipa feminina foi atribuído a Paula Joaquim e Sofia Escarigo, em Tesla Model S. No pódio feminino o segundo lugar foi para a dupla Ana Faria/Rita Nepomuceno, conduzindo um Hyuandai Kauai e o terceiro lugar foi ocupado por Jennifer Costa/Beatriz Pinto, ao volante de um Peugeot E-3008.

Organizado pelo Portugal Classic, o Gaia Eco Rally foi disputado em 265 Km, em três secções, com 13 setores de regularidade e integrou uma das sete provas que compõem este ano o Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO.

Luis Brito, organizador da prova, faz um balanço positivo da prova, destacando “os novos percursos que foram percorridos na edição deste ano, e o facto de a prova ter tido uma competitividade muito elevada com os cinco primeiros lugares em constantes mudanças até à última classificativa, o que indica bem que este tipo de competições se estão a tornar cada vez mais competitivas e a demonstrar que, ano após ano, vão surgindo novas equipas com capacidade para discutirem os lugares cimeiros da classificação”.

Carlos Silva, vencedor do Gaia Eco Rally salientou que “Fizemos um bom rali, conseguimos fazer a diferença no dia de ontem e hoje consolidamos o primeiro lugar. Foi fundamental o trabalho do Sancho. Quero agradecer-lhe por partilhar comigo esta aventura. Uma palavra de agradecimento aos nossos Patrocinadores nesta aposta da Prolama/Consilcar”.

Sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), e tendo como promotor a MyTime, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO continua em outubro na Madeira onde, nos dias 5 e 6, se realiza o Eco Rally Madeira – esta será a quinta etapa do campeonato automóvel português que eleva a bandeira das energias alternativas e da proteção do ambiente, levando ao conhecimento do grande publico que os veículos elétricos também se podem aliar ao desporto automóvel com muita emoção e competitividade.

FOTO @Bernardo Lúcio