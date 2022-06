Campeonato FIA de Novas Energias: Oeiras EcoRally começa amanhã, 24 de junho | AutoSport

Começa amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho, às 15h30, nos Jardins Marquês de Pombal, em Oeiras, o Oeiras EcoRally, a prova portuguesa do Campeonato FIA de Novas Energias – FIA EcoRally Cup.

A edição 2022 do Oeiras EcoRally, que conta uma vez mais com o patrocínio da Câmara Municipal de Oeiras, corresponde à segunda etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO e irá decorrer entre os dias 24 e 26 de junho. Terá 423 km, 208 km dos quais em especiais de regularidade, terminando com o troço Super Especial Street Stage, que se disputará na manhã de domingo, dia 26, na Marginal de Oeiras, com partida e chegada junto ao posto da Prio, na praia de Sto. Amaro.

O Oeiras EcoRally integra o calendário do FIA EcoRally Cup, campeonato organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), uma competição da FIA exclusiva a veículos elétricos de produção, matriculados e sem qualquer tipo de modificação, permitindo assim que os concorrentes utilizem os seus automóveis destinados à condução quotidiana. O campeonato de 2022, que se iniciou em Espanha no passado mês de março, tem 8 etapas e termina em Itália em novembro.

O campeão FIA em título, Eneko Conde Pujana, irá competir na edição deste ano do Oeiras EcoRally, uma prova que contará com 40 equipas, das quais 16 estrangeiras, o que representa a maior participação de sempre numa competição deste tipo.

Disputado na modalidade de Regularidade, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO é o único em Portugal que recorre às energias alternativas e conta, mais uma vez, com o patrocínio global da PRIO, que dá o naming ao campeonato. O campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), tem como promotor o Classic Clube de Portugal (CCP) e uma forte parceria com a UVE.

Quando faltam disputar cinco provas, a classificação da edição 2022 do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio é liderada por Eduardo Carpinteiro Albino, ocupando o segundo lugar o campeão nacional de 2021, Nuno Serrano.