Campeonato de Portugal Kartcross by Diatosta: Santinho Mendes ‘Rei’ no Barroso | AutoSport

Terminadas as quatro rondas de qualificação era Pedro Rosário quem liderava as operações no forte contingente – mais de três dezenas de pilotos – do Campeonato de Portugal de Kartcross. Perante os todos os seus principais opositores, o piloto de Coimbra fechou as séries na frente de Alexandre Borges e Santinho Mendes. Jorge Gonzaga bisou nas vitórias na manhã de Domingo e fechou a qualificação na quarta posição com Tiago Freitas a ser o quinto. As meias-finais deixavam mais uma vez antever bastante emoção, e claro, muita ação numa quente tarde no Circuito Internacional de Montalegre.

Após duas meias-finais que elevaram ainda mais o espirito rumo a uma final com 14 pilotos, no arranque para as sete voltas foi Santinho Mendes quem de imediato saltou da segunda posição para assegurar o comando, posição que não mais largou até abraçar a bandeira de xadrez com uma saborosa vitória – ele que realizou aqui a sua segunda corrida na categoria – Alexandre Borges foi o segundo na frente de Jorge Gonzaga, eles que não conseguiram segurar o rival de Abrantes e se envolveram numa luta igualmente muito acesa numa primeira fase, depois quebrada quando Borges assegurou pouco mais de dois segundos de vantagem sobre o campeão nacional, que depois de um mau fim‑de‑semana no arranque do campeonato subiu pela primeira vez este ano ao pódio, tal como Santinho Mendes.

Rui Nunes foi o quarto classificado na frente de Luís Almeida, tudo isto à medida que a chuva se aproximava na companhia da trovoada, duas ‘companhias’ que foram igualmente presença normal ao final de todas as tardes do fim de semana.

Entre os Junior esta primeira visita a Montalegre foi quase réplica ao ‘papel químico’ do que se viu em Lousada na abertura do ano, sendo Hugo Bueno o vencedor ao longo de toda a jornada, desde a primeira corrida de qualificação até ao derradeiro cruzar da bandeira de xadrez. Yessica Santalla foi a segunda classificada na frente de Guilherme Matos, este em estreia no pódio depois de bater Miguel González e Gabriela Godinho.

Já com a chuva a refrescar o Circuito Internacional de Montalegre, e com as descargas elétricas novamente a ‘salpicar’ o horizonte sobre as terras do Barroso, a caravana despediu-se rumo a Sever do Vouga, onde o RX Portugal by Diatosta se instala entre os dias 2 e 4 de Julho.