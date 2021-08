Campeonato de Portugal e Taça Internacional de Drift: Michael Perrottet e Diogo Correia vencem em Pinhel | AutoSport

A simpatia e a condução espetacular de Michael Perrottet colocaram o piloto suíço no coração dos fãs do drift nacional e de todos os espetadores presentes na cidade Falcão, cada vez mais a fazer jus ao seu mais recente epíteto de Capital do Drift.

Diogo Correia, o atual campeão em título, veio a Pinhel fazer a sua única prova nacional, ele que tem andado a competir na europa, e partilhou com Perrottet os holofotes da ribalta.

Sendo uma das mais espetaculares disciplinas do desporto automóvel, o Drift conheceu em Pinhel a terceira ronda do Campeonato de Portugal da especialidade, com Diogo Correia, Hélder Alves e André Nunes a venceram, respetivamente, nas categorias Pro, Semi Pro e Iniciados.

O Campeonato de Portugal de Drift deslocou-se até à Cidade Falcão e, uma vez mais, o Clube Escape Livre, com a colaboração da Câmara Municipal de Pinhel, organizou uma prova que sublinhou o estatuto da cidade beirã.

Para a edição 2021, o conhecido traçado de Pinhel foi retocado para maior segurança e mais espetáculo, dificultando igualmente a vida aos pilotos. E as alterações feitas surtiram efeito, originando dois dias de competição acesa e espetacular que deixaram o público presente no traçado de Pinhel ao rubro. Devido à pandemia, houve que respeitas as regras da DGS.

Como habitualmente, o primeiro dia do Drift de Pinhel foi dedicado às burocracias e às sessões de treinos livres e de qualificação. Nas três classes, muito equilíbrio nas qualificações, com André Nunes (BMW E46) a levar a melhor nos Iniciados, Joel Silva (BMW E30) nos Semi Pro e Nelson Rocha (Opel Kadett) nos Pro.

Espetacularidade sem fim em Pinhel

Nenhuma das batalhas deixou de oferecer espetáculo, mas as finais foram verdadeiramente empolgantes. E porque Pinhel é mesmo diferente, o verdadeiro mar de BMW foi contrariado com a presença de carros como o Pontiac Fiero de Hélder Alves, o Nissan 350Z de José Magalhães, o Nissan 200SX de António Costa, o poderoso Ford Mustang GT de Leandro Crivelaro, o Nissan 200 SX de José Carvalho, o Nissan de Michael Perrottet e o habitual e espetacular Opel Kadett de Nelson Rocha. Em discussão estava a vitória em três categorias: Iniciados, Semi Pro e Pro.

Entre os iniciados, apenas dois pilotos, André Nunes (BMW E46) e Miguel Granja (BMW E36). O primeiro não conheceu muitas dificuldades em ganhar a qualificação e garantiu a vitória, já que os Iniciados não fazem as batalhas.

Na categoria Semi Pro, tudo foi diferente e sendo a categoria mais concorrida com 17 pilotos à partida, acabou com uma vitória inesperada, mas justa, de Hélder Alves, ao volante do Pontiac Fiero. Derrotou, até chegar à final, Stephane Ribeiro (BMW E92) e Ricardo Costa (BMW E30). Por seu turno, Joel Silva (BMW E30) chegou à final com Hélder Alves batendo Gonçalo Minderico (BMW E36) e Romeu Costa (BMW E46).

Na luta pelo 3º e 4º lugares, Ricardo Costa levou a melhor sobre Romeu Costa e Hélder Alves levou para casa a vitória na categoria Semi Pro.

‘Estrangeiros’ ganham entre os Pro

Diogo Correia é um piloto português que compete no “Drift Masters European Championship” ao volante de um BMW M3 E92. Quis estar presente na prova disputada na “Capital do Drift” e levou para casa a vitória, batendo na final o suíço Michael Perrottet, ao volante de um Nissan. Uma final que foi absolutamente espetacular com ambos os pilotos a lutarem de forma penhorada pela vitória, exibindo nervos de aço e um talento e maestria espetaculares. O português acabou por levar de vencida a final.

Para lá chegar, o “estrangeiro” Diogo Correia bateu Pedro Sousa (BMW E36) e depois Filipe Vieira (BMW E30), instalando-se na Final frente a frente com Michael Perrottet que teve de ganhar a Hugo Costa (BMW E36) e depois a Marcos Vieira (BMW E90). Nelson Rocha partiu o motor do seu Opel e não competiu.

Nas batalhas para atribuir os 3º e 4º lugares, Filipe Vieira superiorizou-se a Marcos Vieira, enquanto na final, uma luta verdadeiramente intensa e absolutamente espetacular deu a vitória a Diogo Correia.

Contas feitas, apesar do desaire em Pinhel, Nelson Rocha continua a liderar o Campeonato de Portugal de Drift na Categoria Pro, seguido de Filipe Vieira e Hugo Costa. Classificados, ainda, Pedro Sousa, Marcos Vieira, Armindo Martins, Diogo Correia. Na Categoria Semi Pro, liderança para João Salvador, seguido de João Vieira e Joel Silva. Estão classificados, ainda, Gonçalo Minderico, João Vieira, Ricardo Costa, Leandro Crivelaro, Carlos Carvalho, Romeu Costa, Stephane Ribeiro, Sofia Costa e Marcos Correa. Finalmente, entre os Iniciados, André Nunes lidera na frente de Leandro Teixeira.

O Campeonato de Portugal de Drift regressa em outubro, em data e local a confirmar.

Taça Internacional de Drift ganha por Michael Perrottet

Esta é uma tradição do Clube Escape Livre quando o Drift regressa a Pinhel. Prova que coloca frente a frente os melhores nacionais com pilotos estrangeiros de elevado nível, foi prejudicada pela pandemia de Covid 19. Apenas Michael Perrottet da Suiça e Marcos Correa da vizinha Espanha, trouxeram até Portugal os seus carros, cruzando-se no seu caminho Diogo Correia, o piloto português que compete no “Drift Masters European Championship”. Todos deram muito espetáculo que iluminou a noite de Pinhel e os rostos dos espetadores, com Perrottet a bater José Carvalho e João Salvador para chegar à final. João Salvador ficou para a discussão do 3º e 4º lugar, depois de bater Vítor Dias antes da semifinal com o piloto suíço.

Já Diogo Correia enfrentou e bateu Leandro Crivelaro e Gonçalo Minderico, marcando lugar na final. Gonçalo Minderico venceu a sua batalha com Pedro Sousa, ganhando o passaporte para a discussão do último lugar do pódio. Que coube a João Salvador, enquanto o espanhol Marcos Correa era infeliz ao ter problemas no seu BMW. Michael Perrottet bateu Diogo Correia para ganhar a Taça Internacional de Drift de Pinhel, sucedendo ao francês Laurent Cousin. O português “vingar-se-ia” no dia seguinte, na final do Campeonato de Portugal de Drift, ao bater o suíço.