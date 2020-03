O Campeonato de Portugal de Trial 4X4 está de regresso. Valongo continua a ser o destino de eleição para o arranque do CPT4x4 e este ano com uma pista o mais natural possível.

O que continua a ser certo é a segurança. FPAK e Clube Trilhos do Norte têm a direção alinhada e garantem que a segurança é “uma prioridade”, quer para as equipas que competem dentro de pista, quer para os milhares de pessoas que acorrem às provas do CPT4x4.

Em prova estarão as classes habituais do Campeonato: Super Proto, Proto, Extreme, Promoção, UTV/Buggy e FUN. Tal como em 2018 e 2019 apenas as classes Proto e Super Proto vão discutir o título Absoluto que coroa, o campeão dos campeões. A competitividade tem sido mais acesa dentro de pista e mal se pode esperar para ver como as equipas se têm estado a preparar para esta nova época.

A primeira jornada do CPT 4×4 2020 é então nos dias 7 e 8 de março, em Valongo. Sábado é dia de verificações técnicas e administrativas, com as viaturas a ficarem em parque fechado no centro da cidade. Domingo de manhã são os treinos, que determinam a grelha de partida. A prova é a partir das 14H00 de domingo