Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, começa a 1 de abril | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, vai iniciar-se nas competitivas estradas da beira-baixa, já no dia 1 de abril, com a realização do XI Rali Histórico Vila da Sertã, organizado pelo Lusitânia Automóvel Clube.

Uma competição que se renova de ano para ano, apesar da Regularidade não ser das disciplinas do desporto motorizado, que reúne maior consenso, entre as equipas, patrocinadores ou espectadores.

De qualquer forma a grande diversidade de propostas que constituem o conjunto das sete provas que compõem o CPRH, tem garantido muita competição entre os participantes, cada vez mais especializados e equipados, com muitos a serem já verdadeiras referências mundiais nesta categoria.

No ano passado houve luta até final, com três vencedores diferentes nas sete provas, saindo vencedora a equipa do BMW 2002, Luis Carvalho / Sancho Ramalho, à frente de José Segarra Marques / José Carlos Figueiredo, enquanto na categoria 1300, os melhores seriam António Costa/Sónia Costa, com as diferentes organizações a garantirem uma média de 30 participantes, o que significa que há um interesse crescente por esta competição tão particular.

De norte a sul do país, a caravana da regularidade nacional vai de novo para a estrada, com justas ambições de crescimento, cabendo agora aos organizadores, apresentar provas aliciantes, principalmente no que diz respeito à competitividade dos traçados e à necessária promoção das respetivas provas, pontos fundamentais para que a disciplina possa evoluir no panorama do automobilismo desportivo nacional.

O campeonato de 2023 começa no dia 1 de Abril, com o XI Rali Histórico Vila da Sertã, encerrando com o Camélias Classic Rally – bybilsteingroup, já em novembro.

Calendário de 2023:

1 Abril – XI Rali Histórico Vila da Sertã (LAC)

6 Maio – Rali Queima das Fitas (AAC)

26/27 Maio – Rali Sta. Joana (VMCF)

17 Junho – 7º Rrh ADA – Vila do Conde (ADAVC)

7/8 Julho – Rali Rainha Santa (CAC)

9 Setembro – Rali A.C.T. Histórico de Tomar (ACT)

3 / 4 Novembro – Camélias Classic Rally – by bilstein group (CMS)