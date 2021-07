Campeonato de Portugal de Perícias regressa em Castelo Rodrigo | AutoSport

A FPAK já divulgou as provas que neste ano de 2021 integram o Campeonato de Portugal de Perícias e o Clube Escape Livre mantém a sua dupla jornada em Figueira de Castelo Rodrigo a 24 de julho.

O Slalom de Castelo Rodrigo e a Grande Perícia Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo, ambas pontuáveis para o Campeonato de Portugal e ainda para o Troféu Raiano de Perícias terão lugar no sábado, 24 de julho, a primeira às 14H e a segunda às 21H.

Numa organização da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e do Clube Escape Livre, foi decidido que este ano era aconselhável a realização das duas provas no mesmo dia, ambas no Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, de forma a poder apresentar um bom espetáculo em grande segurança.

O traçado das provas será diferente e procurará agradar aos pilotos e corresponder às características dos diversos carros de competição.

O regulamento já está disponível também no site da FPAK e é possível já fazer a inscrição a preço reduzido de 45€ para cada prova até 19 de julho, ou através do e-mail [email protected] ou no site www.escapelivre.com

Para Luis Celinio, presidente do Clube Escape Livre: “A confiança do Município de Figueira de Castelo Rodrigo é trave-mestre para o nosso empenho na organização das provas do Campeonato de Portugal em segurança e com público. Trabalharemos com a Direção Geral de Saúde e os seus representantes locais para garantir um grande espetáculo respeitando as medidas em vigor.”