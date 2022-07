Campeonato de Portugal de Perícias: O bólide de Jorge Almeida | AutoSport

Jorge Almeida tem dominado o panorama das perícias em Portugal. Para isso, além do talento, conta com uma máquina criada e pensada para dominar a competição nacional. Segundo o piloto, “o carro tem um chassis tubular desenhado, especificamente, para as provas de perícia.” Além disso é muito leve. “Sim pesa cerca de 450 quilogramas.” Debaixo do capô estão 200 CV. Para comodidade do piloto nas manobras ousadas que são exigidas, o protótipo de Jorge Almeida está equipado com uma direção direta com assistência elétrica. E para que tudo seja ainda mais eficaz, “tem um diferencial autoblocante progressivo.” E nas palavras do piloto, “o carro tem suspensões afinadas para a disciplina e ‘charriots’ do Mini com ‘borrachões’, feitos para este tipo de provas.” No fundo, o VW Polo de Jorge Almeida “é um cocktail de peças desenhadas para fazer tempos e ganhar corridas.”