CAMPEONATO DE PORTUGAL DE NOVAS ENERGIAS: Última etapa já tem data e local | AutoSport

O Circuito do Estoril vai ser palco, no dia 4 de dezembro, da última prova da 1ª edição do Campeonato Portugal Novas Energias, uma etapa que decidirá o primeiro campeão nacional da modalidade.

Marcada por um natural simbolismo, esta escolha do Autódromo do Estoril para a realização da etapa derradeira da edição 2021 do Campeonato Portugal Novas Energias, proporcionará momentos especialmente exigentes, tanto em termos de condução aos pilotos em prova, bem como à capacidade de autonomia dos diversos veículos.

Disputada na modalidade de regularidade, tal como o restante Campeonato, esta prova, denominada “Circuito UVE” tem a particularidade de se tratar de um evento único, com a duração de 6 horas e que terá início às 10h00.

Entretanto, nos dias 6 e 7 de novembro terá lugar a terceira etapa do Campeonato Portugal Novas Energias, também ela disputada numa estrada particularmente simbólica no contexto nacional: a Estrada Nacional 2.

A etapa denominada “Rota N2 Electric” na qual também só podem participar veículos 100% eléctricos, será igualmente disputada na modalidade de regularidade e levará para a mítica estrada portuguesa apenas veículos BEV (battery electric vehicle).

A primeira edição do Campeonato Nacional de Novas Energias – que nasceu da união de esforços entre o CCP e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – visa, para além da componente desportiva, contribuir não apenas para consciencializar para a temática da defesa do ambiente, mas também para apresentar ao grande público as soluções de mobilidade ecológicas que já se encontram disponíveis no mercado.