Campeonato de Portugal de Novas Energias termina no próximo fim de semana | AutoSport

Vila Nova de Gaia vai ser o palco do pódio final do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio.

Nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, o Cais de Gaia vai aliar ao espírito natalício o ambiente festivo das competições automobilísticas não poluentes.

O Gaia Eco Rally é a sétima e última etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio, que já encontrou os seus campeões na etapa anterior, disputada no Alentejo, nos dias 18 e 19 de novembro.

Apesar de haver já uma equipa consagrada campeã, o Gaia Eco Rally vai ser crucial para decidir o restante pódio, bem como os vencedores da Taça de Eficiência Energética, e a sua partida está marcada para as 13h00, no dia 9 de dezembro, no Cais de Gaia.

Nesse mesmo dia, às 16h25, disputa-se a “Gaia Street Stage”, que não conta para a classificação final, mas que vai transmitir muita emoção para o público, já que os concorrentes vão passar duas vezes pelo mesmo troço e os vencedores serão as equipas que realizarem a menor diferença de tempo entre ambas as passagens.

O dia 10 está guardado para a competição da 2ª secção, com partida às 9h30, no Cais de Gaia.

Pelas 13h00 terá lugar a cerimónia do pódio que vai destacar e atribuir prémios aos três primeiros classificados da Classificação Geral e da Eficiência Energética. Haverá ainda um troféu para a melhor equipa feminina em prova.

O Gaia Eco Rally terá, no total, uma distância de cerca de 261 km, composta por doze setores de regularidade, disputados em duas etapas, com a primeira etapa a contar também para a eficiência energética.

Limitada à participação de 25 equipas, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, orgulha-se de ser a única prova automóvel em Portugal que alia o desporto e a competição, às energias alternativas e preocupações ambientais.

O campeonato – que se destina exclusivamente a veículos elétricos de produção, matriculados e sem qualquer tipo de modificação, permitindo assim que os concorrentes utilizem os automóveis destinados à condução quotidiana – contou, mais uma vez, com o patrocínio global da PRIO, que lhe deu o naming, e foi organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), sendo o Classic Clube de Portugal (CCP) o promotor.