Campeonato de Portugal de Novas Energias com muitas novidades | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Novas Energias, aquela que é a única competição automóvel 100% verde em Portugal volta a contar com a Prio numa competição que arranca no dia 5 de abril, em Oeiras, com a realização do Eco Rally Portugal (5-7 abril) e continua nos dias 26 a 28 de abril nos Açores, com a competição Azores Eco Rally. Segue-se a etapa de Proença-a-Nova, nos dias 27 e 28 de julho e o Gaia Eco Rally, nos dias 7 e 8 de setembro. O Eco Rally Madeira disputa-se nos dias 5 e 6 de outubro, seguido do Eco Rally Lisboa que se realiza nos dias 1 e 2 de novembro. A última etapa acontece no Alentejo, com o Eco Rally Alentejo Central a realizar-se nos dias 23 e 24 de novembro.

Este ano a grande novidade é que vão ser duas as etapas deste campeonato que vão também fazer parte do calendário internacional oficial FIA, integrando o “Bridgestone FIA ecoRally Cup 2024”: ao Eco Rally Portugal, disputado em Oeiras entre os dias 5 e 7 de abril, vai juntar-se o Azores Eco Rallye, que se realiza nos dias 27 e 28 de abril.

Para além disso, estas duas etapas farão também parte do estreante “Iberian Eco Rally Challenge”, um Eco Rally Ibérico que recupera uma competição luso-espanhola que já não se realizava há uma década na península ibérica e que começa nos dias 16 a 18 de fevereiro com o “Mahle Eco Rallye de Comunitat Valenciana”. Depois do Eco Rally Oeiras (5-7 abril), e do Azores Eco Rally (27-28 abril), este Challenge termina nos dias 20 a 22 de setembro com a disputa do Eco Rallye A Coruña.

Para Paulo Almeida, responsável pelo Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO, “esta competição continua a afirmar-se nacional e internacionalmente, abrindo o caminho para o futuro da mobilidade sustentada que vai ficando, assim, cada vez mais assegurada, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade de todos os envolvidos neste evento automóvel”. Já para o diretor de Mobilidade Elétrica da PRIO, Carlos Ferraz, “apoiar o Campeonato de Portugal de Novas Energias continua a ser uma aposta ganha, dado que este segue a estratégia que a empresa tem delineada de apoiar iniciativas que promovem a transição energética e que, neste caso, para além disso, aliam também a sã convivência do desporto à mobilidade sustentável”.