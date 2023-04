Campeonato de Portugal de Novas Energias arranca no fim do mês | AutoSport

O Oeiras Eco Rally-Portugal, que se vai disputar durante os próximos dias 29 de abril a 1 de maio, marca o arranque da edição 2023 do Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio.

A prova, que este ano assinala a sua sexta edição, será marcada por diversas alterações que vêm elevar o nível de exigência que vai ser requerido aos pilotos e aos navegadores, no sentido de conseguirem obter os melhores resultados possíveis, tanto no que diz respeito à regularidade, como à eficiência energética.

Integrado, uma vez mais, não só no Campeonato de Portugal de Novas Energias, mas também no FIA EcoRally Cup (o campeonato do Mundo da Modalidade), o Oeiras Eco Rally – Portugal conta com uma extensão superior a 400 Kms, dos quais mais de 200 Km em troços classificativos, e terá a sua partida às 18h30 do dia 29 de abril, sábado, no Lagoas Park – local que este ano será a base de todo o evento e o espaço onde ficará instalado o parque fechado.

Esta mudança, para além de proporcionar melhores condições, tanto em termos de organização, como para as equipas, só é possível graças às grandes evoluções que se têm verificado nos sistemas de carregamento e autonomia das viaturas, o que demonstra a aposta que as marcas têm efetuado no sentido de construírem carros com energias cada vez “mais limpas” e de, fruto da otimização da capacidade e consumo das baterias, tornarem os veículos elétricos uma alternativa cada vez mais viável para os cidadãos se deslocarem no dia-a-dia.

Recorde-se que no campeonato só podem participar carros com as características dos veículos puramente elétricos de utilização comum e normalmente comercializados nos stands, sem quaisquer alterações adicionais nas suas especificações técnicas.

Eduardo Carpinteiro Albino, campeão em título, encara com grande otimismo e expectativa a participação na edição deste ano, tanto do Campeonato de Portugal, como do FIA Eco Rally Cup. Integrando agora, e pela primeira vez, a equipa oficial KIA, irá disputar as provas ao volante de um KIA Niro EV e terá, uma vez mais, como navegador, José Carlos Figueiredo.

Eduardo Carpinteiro Albino ressalta que, devido às alterações regulamentares, a edição 2023 do Campeonato de Portugal tem todos os ingredientes para ser ainda mais competitiva do que as edições anteriores, o que só vem tornar ainda mais aliciante, para pilotos e navegadores, a participação nesta prova. Quanto ao Oeiras Eco Rally – Portugal, destaca a complexidade que será procurar obter os melhores resultados, tanto ao nível da regularidade, como dos consumos – tal como é exigido nas provas que fazem parte do Campeonato do Mundo –, mas que tudo fará para conseguir uma classificação que o consiga catapultar para a renovação do título nacional e para a ambicionada participação em mais provas internacionais”.

Francisco Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, salienta que “o Eco Rally foi uma aposta do município de Oeiras desde o primeiro momento, desde a sua primeira edição. O objetivo do município foi essencialmente estar presente nesta fase de transição energética, mostrando o empenho com essa transição energética, o respeito pelos valores ambientais, o respeito pela sustentabilidade e, no fundo, servir de exemplo para que os munícipes, e os cidadãos em geral, ganhem uma nova forma de encarar os desafios para vencer as questões ambientais”.

O Autarca recordou ainda que “em 2017 encontraram o concelho com zero carregadores no espaço público e, fruto do investimento e da aposta efetuada, passaram a ter em 2021 a maior rede de carregadores rápida e ultra rápidos em espaço público da Península ibérica”, voltando a destacar que “o Oeiras Eco Rally é sobretudo um evento de consciencialização para a transição energética e para a descarbonização e para a busca de soluções sustentáveis e racionais para o nosso quotidiano, integrando-se plenamente no ADN do município de Oeiras, que é um ADN de inovação que integra um plano de mobilidade sustentável que prevê novas vias, parques de estacionamento, mobilidade suave, mobilidade pedonal – no fundo, a mobilidade entendida como um todo, servindo a comunidade que aqui vive, estuda e trabalha, respeitando a crescente vontade de inovar e de incrementar novas soluções que caracteriza o município de Oeiras”.

Nas palavras de Carlos Ferraz, diretor de Mobilidade Elétrica da PRIO, o principal patrocinador do Campeonato de Portugal e ao qual atribui o naming, o mesmo refere que “nos pilares da PRIO encontramos sempre a sustentabilidade. Numa atualidade onde a transição energética deixou de ser apenas tópico de conversa para passar a ser uma realidade palpável do nosso dia-a-dia, apenas reforça o nosso compromisso em sermos um player decisivo no futuro da mobilidade. A par da sustentabilidade encontraremos sempre a coerência e consistência, pelo que o apoio a iniciativas que cumpram o nobre propósito de difundir a descarbonização da forma como nos movemos está totalmente em linha com a ação da marca, daí a aposta no apoio a eventos deste tipo”.

Já quanto ao apoio a provas como o Campeonato de Portugal de Novas Energias e o Oeiras EcoRally – Portugal, Carlos Ferraz refere que “a PRIO foi uma das marcas pioneiras da mobilidade elétrica em Portugal pelo que nos faz total sentido apoiar provas que partilhem esse espírito vanguardista onde nos revemos. Adicionalmente, tratando-se de uma prova que conta com viaturas que o consumidor normal pode comprar, tal e qual como vê em competição, serve para demonstrar o crescente grau de acessibilidade que a mobilidade elétrica tem vindo a adquirir, quer nos veículos, quer na energia”.

Por sua vez Paulo Almeida, presidente do Comité Organizador do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, salienta que “estas provas acrescentam todos os anos importantes capítulos à história que começou a ser escrita em 2018 e que revolucionou o desporto automóvel e a sociedade. As viaturas elétricas, que dantes pareciam ser futuro, já começam a ter um passado e são, sobretudo, presente. Há cada vez mais carros elétricos, mais marcas envolvidas nesta missão de criar alternativas para despoluir, mais participantes a aderir a este tipo de competições e uma crescente sensibilização e consciencialização por parte dos cidadãos para a necessidade de todos nos adaptarmos e esforçarmos coletivamente para diminuir os efeitos perversos das alterações climáticas. Isto mostra-nos que estamos no bom caminho.”

Recorde-se que a edição de 2023 do Oeiras Eco Rally -Portugal passará, entre outros, pelos Concelhos de Oeiras, Sintra, Setúbal e Palmela, terminando, como habitualmente, com a “Oeiras Street Stage”, que terá lugar na Marginal de Oeiras, com início às 10h30 do dia 1 de maio.

A entrega de prémios e a consagração dos vencedores na tradicional cerimónia do pódio, terá lugar nas instalações da Fábrica da Pólvora em Oeiras (Barcarena), às 13h00 do dia 1 de maio.