Campeonato de Portugal de Novas Energias arranca com o Oeiras Eco Rally Portugal

O Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO vai para a estrada no próximo dia 5 de abril e continuará a ter uma cobertura quase total do território português, de norte a sul, passando também pelas ilhas.

Sete anos volvidos, o Oeiras Eco Rally Portugal, a primeira etapa do Campeonato português e quinta do Europeu, está mais do que consolidado e é uma prova automóvel muito aguardada por todos os adeptos do desporto motorizado elétrico. O município de Oeiras foi, aliás, pioneiro no apoio ao movimento das corridas automóveis sustentáveis tendo apostado, desde o primeiro minuto, na realização daquela que é a única competição de regularidade automóvel disputada apenas com veículos puramente elétricos, de utilização comum e normalmente comercializados nos stands, sem quaisquer alterações adicionais nas suas especificações técnicas.

Esta prova é organizada pelo Classic Clube de Portugal – MyTime em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e conta com o forte apoio do Município de Oeiras.

Para o município de Oeiras este evento continua a ser de crucial valor para a consciencialização da importância em encontrar soluções sustentáveis e racionais para a descarbonização e transição energética.

Vão ser 407 km de rally, 251 km dos quais serão disputados em setores de regularidade. Estarão em prova 35 carros, naquela que é já a edição mais internacional de sempre, com pilotos oriundos de nove países: Portugal, Espanha, França, Itália, Polónia, República Checa, Roménia, Bélgica, Bulgária.

Portugal não só foi um dos países europeus que se lançou primeiro na competição com recurso a energias alternativas, como é também um caso original por contar com a participação de duas etapas para a Bridgestone FIA ecoRally Cup (o campeonato do Mundo da Modalidade). Apesar de os regulamentos internacionais apenas permitirem um evento por país, este ano, pelo facto de a região dos Açores ser considerada ultraperiférica, ao Oeiras Eco Rally vai juntar-se o Azores Eco Rally. Esta segunda etapa será disputada, nos dias 26 a 28 abril, para facilitar a logística e as demandas da prova internacional.

A agenda do Oeiras Eco Rally, cujo quartel-general estará instalado no Lagoas Park, começa no dia 5 de abril, sexta-feira, com a primeira etapa a partir às 18h30. No segundo dia de prova, 6 de abril, sábado, a segunda etapa arranca às 8h00 e a terceira etapa às 10h30, terminando a manhã em Palmela. Da parte da tarde, às 15h30, é dada a partida para a quarta etapa da prova. Para domingo está reservada a já mítica Street Stage da Marginal de Oeiras, que se disputará na Praia de Santo Amaro de Oeiras, junto ao posto da PRIO, às 10h30, onde estará também instalado o pódio.

Para Carlos Ferraz, diretor de Mobilidade Elétrica da PRIO, o principal patrocinador do Campeonato de Portugal e ao qual atribui o naming, o mesmo refere que “o apoio a este tipo de eventos parte da preocupação que a Prio tem tido em informar a sociedade civil sobre o tema da mobilidade elétrica e em ajudar a desconstruir alguns mitos que existem em relação às energias alternativas. Com a associação a esta prova conseguimos levar até junto das pessoas conhecimento sobre a descarbonização e o potencial destes veículos, mostrando que, inclusive, estes podem participar em desafiantes provas de desporto motorizado. Para além disso, aumentando a informação sobre as soluções do futuro da mobilidade, isso ajuda também a fazer crescer o mercado em que estamos interessados. Temos altas expetativas para o campeonato deste ano, que esperamos que vá ser muito renhido, como as disputadas alternâncias na liderança do campeonato de 2023 nos revelaram.”

Por sua vez, Paulo Almeida, presidente do Comité Organizador do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO, salienta que “para além de aumentarem a sensibilização e a consciencialização por parte da sociedade civil para a necessidade da transição energética na mobilidade, as nossas provas são também uma importante ferramenta de marketing, dado que configuram uma montra viva para as marcas que conseguem levar os automóveis junto do público, contribuindo para aquilo que hoje se faz apenas através de vendas digitais.”

Este ano, haverá ainda espaço para uma nova competição ibérica: o Eco Rally Challenge Iberia. Este é um troféu particular que se discutirá com a realização das quatro provas que se disputam em solo ibérico.

Para além de Oeiras e Açores, a edição de 2024 do Campeonato de Portugal de Novas Energias, contará ainda com mais cinco etapas: o Eco Rally Proença-a-Nova, nos dias 27 e 28 julho; o Gaia Eco Rally, nos dias 7e 8 setembro; o Eco Rally Madeira, nos dias 5 e 6 outubro; o Eco Rally Lisboa, nos dias 1 e 2 novembro; e o Eco Rally Alentejo Central, nos dia 16 e 17 novembro.