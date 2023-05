Campeonato de Portugal de Drift prossegue com o Marinha Grande DriftLand | AutoSport

Realiza-se este fim-de-semana a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Drift, desta feita na Marinha Grande. O Marinha Grande DriftLand recebe a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Drift – Unlock Energy que irá contar com 53 inscritos. A prova terá a organização do Clube Automóvel de Viseu, com Treinos Livres e Qualificações no Sábado. Para Domingo estão reservadas as Batalhas Top 32 e as finais das categorias Semi-Pro e Pro. Hélder Alves lidera o Campeonato na categoria Pro e Rafael Ferreira na Semi Pro.