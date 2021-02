Campeonato de Portugal de Drift já tem calendário

Foram hoje conhecidas as seis provas que vão compor o Campeonato de Portugal de Drift 2021, numa competição que se inicia tal como no ano passado em Olhão, desta feita no fim de maio, no mesmo fim de semana do Rali de Portugal. A segunda prova é também novamente, em Lousada, em junho, seguindo-se depois outra prova habitual nesta competição, em Melgaço, no fim de julho. Naquela que é considerada a capital do Drift, Pinhel, realiza-se na terceira semana de agosto a quarta prova, com a competição a terminar com a prova da Marinha Grande em setembro e Leiria, a meio de outubro.

Calendário 2021

Prova 1 – Olhão – 22/23 maio

Prova 2 – Lousada – 19/20 junho

Prova 3 – Melgaço – 31 julho/01 agosto

Prova 4 – Pinhel – 21/22 agosto

Prova 5 – Marinha Grande – 25/26 setembro

Prova 6 – Leiria – 16/17 outubro