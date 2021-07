Campeonato de Portugal de Drift arrancou em Lousada | AutoSport

Após ano e meio de paragem forçada devido à pandemia, o Campeonato de Portugal de Drift arrancou no fim-de-semana passado, depois de já ter visto duas provas adiadas esta época. O Eurocircuito de Lousada recebeu a primeira prova da temporada, que foi realizada numa ‘bolha’ de segurança pois foi fechada ao público e todos os presentes realizaram à chegada o teste de despistagem da Covid-19. Com 23 inscritos divididos em três categorias (Iniciados, Semi-Pro e Pro), estava assegurado um bom espetáculo.



A manhã de sábado foi reservada para a realização dos testes da SARS-Cov2 e para as verificações técnicas e administrativas, tendo da parte da tarde sido realizadas as sessões de treinos e as qualificações das categorias Semi-Pro e Pro. Já no domingo foram realizadas as qualificações dos Iniciados, as eliminatórias da Semi-Pro e Pro, e as suas respectivas Finais.

Começando nos Iniciados, os três pilotos inscritos mostraram um bom andamento durante o fim-de-semana, tendo vencido o jovem piloto André Nunes. Leandro Teixeira e Sérgio Gomes foram o 2º e 3º classificado respetivamente.



A Semi-Pro era a categoria que prometia mais emoções fortes, e de facto assim foi com os 14 pilotos inscritos darem o tudo por tudo, e proporcionarem Batalhas bastante emotivas e renhidas. A semi-final foi disputada entre Filipe Carvalho e João Vieira, tendo este último conquistado o 3º lugar do Pódio. Na final a luta foi entre João Salvador e Joel Silva, que só depois de uma “One More Time” o júri conseguiu chegar a uma conclusão, saindo o João Salvador como vencedor e o Joel Silva como 2º classificado.



Com apenas 6 inscritos, a classe Pro também deixava antever muitos bons momentos em pista, pois o nível dos pilotos e das suas máquinas é extremamente elevado. Na disputa pelo 3º e 4º lugar foram batalhar Pedro Sousa e João Gonçalves, que depois de uma Batalha extremamente equilibrada o júri deu ordem para uma “One More Time”, onde desta vez um toque de Pedro Sousa nos rails ditou a sua derrota. A final foi igualmente disputada por dois pilotos bastante equilibrados e consistentes, e uma vez mais o júri viu-se obrigado a recorrer da “One More Time” novamente, mesmo depois de um pequeno toque entre Hugo Costa e Nelson Rocha. Depois de nova batalha verdadeiramente épica, Costa acabaria por levar a melhor sobre Rocha e sagrou-se o vencedor desta primeira prova do CPD 2021.



A próxima ronda acontece já nos próximos dias 31 de julho e 1 de agosto em Melgaço.

Fotos Photomotor/Luis Lamego e Red Point/Sérgio Inácio