Campeões 2022: Eduardo Carpinteiro Albino triunfa nas Novas Energias | AutoSport

A dupla Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Renault Zoe ZE50 R135, assegurou o título no Campeonato de Portugal de Novas Energias, isto num campeonato marcado por uma elevada competitividade e exigência, tanto por parte dos pilotos como dos navegadores.

A Taça 50kW, destinada aos concorrentes com viaturas cuja capacidade da bateria é inferior a 50kW, foi ganha pela dupla Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em BMW i3.

Eduardo Carpinteiro Albino destaca a “enorme competitividade da edição deste ano, esperando que ano após ano a prova se venha a consolidar fruto da natural evolução. A título pessoal sinto um enorme orgulho de ter conquistado este título 52 anos após o meu pai, José Carpinteiro Albino, se ter sagrado campeão nacional de ralis”.

Esta foi a segunda edição do Campeonato de Portugal de Novas Energias Prio, disputado na modalidade de regularidade e é o único em Portugal que recorre às energias alternativas.