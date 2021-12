Campeão Nacional de novas energias vai ser conhecido este sábado | AutoSport

Vai ter lugar amanhã, sábado, dia 4 de dezembro, a realização do “Circuito UVE – 6 horas Race Estoril”, a última prova da primeira edição do “Campeonato Nacional de Novas Energias – Prio” e que decidirá o primeiro campeão português da modalidade.

Disputada no Autódromo do Estoril, e contando com a presença de 24 equipas, a prova terá início às 11h00 e a cerimónia do pódio terá lugar às 17h00, contudo e decorrente da interpretação das regras COVID-19 que acompanham a declaração de Estado de Calamidade, este evento será sem público, só sendo admitida a presença de concorrentes e “staff”.

Marcada por um natural simbolismo, esta escolha do Autódromo do Estoril para a realização da etapa derradeira da edição 2021 do Campeonato Portugal Novas Energias, proporcionará seguramente momentos especialmente exigentes, tanto em termos de condução aos pilotos em prova, bem como à capacidade de autonomia dos diversos veículos.

Disputada na modalidade de regularidade, tal como o restante Campeonato, esta prova, denominada “Circuito UVE” tem a particularidade de se tratar de um evento único, com a duração de 6 horas e que terá início às 11h00.

Esta primeira edição do “Campeonato Nacional de Novas Energias – Prio”, que nasceu da união de esforços entre o CCP e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), visa, para além da componente desportiva, contribuir não apenas para consciencializar para a temática da defesa do ambiente, mas também para apresentar ao grande público as soluções de mobilidade ecológicas que já se encontram disponíveis no mercado.

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos – é uma entidade de referência para os utilizadores de veículos elétricos e para os entusiastas da Mobilidade Elétrica em Portugal. Esta associação surgiu a partir da necessidade de representar oficialmente e dar voz a uma já significativa comunidade de proprietários, utilizadores e simpatizantes de veículos elétricos (VE) e híbridos plug-in em Portugal e pretende impulsionar a mobilidade elétrica através da divulgação de veículos, inovações, realização de encontros de utilizadores, participação em conferências e ações de formação sobre a mobilidade elétrica.