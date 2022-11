Camélias Classic Rally by bilstein group: Prova espetacular relança campeonato | AutoSport

Luís Carvalho e Sancho Ramalho, aos comandos de um BMW 2002 ti, foram os grandes vencedores da segunda edição do Camélias Classic Rally bybilstein group, este ano a contar para o Campeonato Nacional de Regularidade.



A dupla do BMW, conseguiu chegar ao pódio de Alenquer com 13,8 pontos de vantagem dobre Nuno Serrano / Tiago Caio (Peugeot 205 GTI) e 25,6 menos que os vencedores do ano passado, Miguel Jerónimo/Rui Martini, num Porsche 911 SC, que ocuparam o lugar mais baixo do pódio.

Segundo os concorrentes, esta segunda edição do Camélias Classic Rally, foi um verdadeiro êxito a todos os níveis, desde a componente social, à parte competitiva, salientando-se neste último caso, a fantástica noite de Sintra – percorrida sem nevoeiro e humidade – a escolha diversificada das Provas de Classificação, com traçados para todos os gostos, a desafiar os dotes de condução das equipas presentes, apesar das limitações de média, impostas pelos regulamentos.

A noite de Sintra, foi determinante para o escalonamento inicial das equipas, com a pequena classificativa disputada entre Sintra e S. Pedro de Sintra a marcar algumas diferenças significativas, pela sua sinuosidade e pelas características do piso de empedrado, junto ao palácio dos mouros.

O domingo utilizou traçados do Concelho de Mafra – as classificativas habituais do bilsteingroupRallye das Camélias – antes de um almoço retemperador nas instalações do bilsteingroup na Venda do Pinheiro, antes de rumarem à espetacular Serra do Socorro percorrendo depois as lindíssimas estradas entre as vinhas do concelho de Alenquer, terminando frente à CM Municipal, antes do jantar de distribuição de prémios que decorreu na Quinta Margem d’Arada em Olhalvo.

Todo o Rali foi sempre disputado, com frequentes trocas de posições, entre os especialistas e para além do já referido pódio, é ainda de salientar o triunfo de António Costa / Sónia Costa (Peugeot 205 Rally) entre os “1300”, ou a vitória na “Promoção” de Duarte Porto/Hugo Mendes (BMW 320i Coupé) e de Nuno Couto/Henrique Santos (Peugeot 205 Mi 16) na categoria “sem instrumentos”.

No campeonato, Luiz Carvalho e Sancho Ramalho, estão agora mais perto do título, mas nesta altura estão apenas separados por um ponto, sendo que, na última prova, Luis Carvalho ainda pode pontuar em pleno e José Segarra, tem que deitar pontos fora (8) para o que implica que faça um resultado superior a essa marca.

Como se percebe, o Camélias Classic Rally by bilstein group veio definir melhor a competição, que agora se resolve no 6º RRH ADAVC, prova da Associação do Desporto Automóvel de Vila Do Conde, a 26 de novembro

FOTOS Pedro Vicente