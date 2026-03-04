Câmara Municipal de Cascais admite interditar Autódromo do Estoril
A ‘novela’ do Autódromo do Estoril prossegue, e desta feita a Câmara Municipal de Cascais revela não afastar a hipótese de vir a interditar o Autódromo do Estoril, apesar do circuito integrar a agenda de eventos do município para 2026, apresentada com a expectativa de ultrapassar um milhão de visitantes.
Em declarações ao ECO/Local Online, no dia da apresentação do plano de eventos para 2026, o presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes, sustenta que existe incumprimento das obrigações relativas a barreiras acústicas, referindo uma sentença judicial que impõe investimentos ao Estado, à Parpública e à entidade gestora do circuito.
Câmara quer assumir a gestão e avisa para riscos de segurança
O autarca defende que, se a situação se mantiver, o município poderá ser obrigado a actuar: aponta o incumprimento da lei do ruído e considera que o autódromo “não tem as mínimas condições” para receber pilotos, equipas e público.
Entre os problemas identificados, Nuno Piteira Lopes menciona a interdição da bancada A, alegando risco de colapso da pala, além de infiltrações nas boxes e falta de condições nas instalações sanitárias para acolher provas nacionais e internacionais.
Proposta de concessão por 75 anos e renda de 12,5 milhões
Cascais pretende negociar com a Parpública um direito de superfície até 75 anos, com uma renda total de 12,5 milhões de euros, assumindo a gestão do “ativo estratégico” e garantindo que a vocação motorizada se mantém prioritária. O presidente da Câmara afirma ainda ter mais do que um parceiro privado disponível para investir na requalificação, embora evite, agora, quantificar o montante global do projecto.
Requalificação prevê kartódromo, museu e “hub” nocturno
A ambição municipal passa por complementar o circuito com um kartódromo, uma escola profissional de restauro de clássicos, uma garagem-museu e um espaço dedicado à animação nocturna sob as bancadas A e B.
Agenda 2026 mantém forte peso do desporto motorizado
No calendário de 2026, o Circuito do Estoril volta a ser palco de eventos dos quais se destacam o Mundial de Superbikes, com Miguel Oliveira, marcado para 9 a 11 de outubro, Estoril Classics (18 a 20 de setembro), entre outros.
O que se tem passado nos últimos meses
O panorama do Autódromo do Estoril sofreu uma aceleração significativa nos últimos meses de 2025 e início de 2026. O resumo da situação atual aponta para uma tentativa de “resgate” da infraestrutura pelo poder local, com o objetivo de evitar a degradação total e devolvê-la à elite do desporto mundial.
- A Ofensiva da Câmara de Cascais
A autarquia, liderada por Nuno Piteira Lopes, cansou-se do “desinvestimento” do Estado (através da Parpública) e apresentou uma proposta formal para assumir a gestão.
O Modelo: Um contrato de direito de superfície por 75 anos (50 iniciais + 25 de prorrogação).
O Valor: 12,5 milhões de euros, pagos em rendas mensais ao Estado.
A Estratégia: Diferente da tentativa falhada de 2015 (que visava a compra da empresa), esta fórmula jurídica permite à autarquia gerir o ativo sem ter de o comprar diretamente, contornando obstáculos do Tribunal de Contas.
- O Plano de Investimento: 150 Milhões de Euros
A Câmara não pretende gerir o autódromo sozinha, mas sim lançar um concurso público internacional para encontrar um parceiro privado.
O Objetivo: Realizar obras estruturais de 150 milhões de euros.
Prioridades: Modernização total das boxes, paddock, acessos e, crucialmente, sistemas de segurança para recuperar a Homologação Grau 1 da FIA, necessária para a Fórmula 1.
- O Apoio do Setor (FPAK)
Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, deu o “selo de aprovação” a esta transição para a Câmara de Cascais. No entanto, deixa avisos:
Gestão Profissional: Não basta a vontade política; é necessária uma equipa técnica e de gestão com provas dadas no circuito internacional.
Preservação: O grande medo do setor é que o autódromo fosse “engolido” pela pressão imobiliária da zona do Estoril. A gestão da Câmara é vista como uma garantia de que o espaço continuará a ser uma pista de corridas.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Resumo da Intercup/Winter Cup 20264 Março 2026 00:03
-
AutoSport TV Resumo da Baja Montes Alentejanos4 Março 2026 00:01