Câmara de Cascais quer gestão do Estoril e aponta regresso da Fórmula 1 em 2028

A Câmara Municipal de Cascais apresentou à Parpública uma proposta para assumir a gestão do Autódromo do Estoril através de um contrato de direito de superfície avaliado em 12,5 milhões de euros, com uma duração de 50 anos, prorrogável por mais 25, até perfazer 75 anos. O valor seria pago em rendas mensais ao longo do período do contrato, permitindo ao Estado manter a propriedade do ativo, mas transferindo a exploração para a autarquia.​

Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara de Cascais, justifica a proposta com o “desinvestimento muito grande” que, considera, o Estado tem vindo a fazer numa infraestrutura que classifica como estratégica para o concelho e para o país. A Parpública tem o autódromo classificado como “ativo para venda” e já preparava um concurso internacional para alienar a empresa Circuito do Estoril, S.A., processo que foi sendo sucessivamente adiado.​

Antecedentes: um negócio chumbado e nova estratégia

Em 2015, a autarquia e a Parpública chegaram a acordo para a venda da Circuito do Estoril, S.A. por cerca de 4,9 milhões de euros, mas o negócio foi travado pelo Tribunal de Contas, obrigando Cascais a recuar. Uma década depois, o município retoma a ofensiva, mas com uma estratégia distinta, optando pela gestão de longo prazo em vez da aquisição direta da sociedade proprietária do autódromo.​

Segundo Piteira Lopes, o objetivo é garantir que a infraestrutura mantém vocação desportiva e evitar cenários de reconversão imobiliária, posição que a Câmara já tinha feito chegar à Parpública em rondas negociais anteriores.​

Investimento privado de 150 milhões e ambição de atrair a F1

Se a proposta for aceite, o passo seguinte será o lançamento de um concurso público internacional para escolher um parceiro privado que invista cerca de 150 milhões de euros na modernização do Autódromo do Estoril. O plano inclui intervenções profundas em boxes, paddock, acessos, segurança e infraestruturas de apoio, de forma a cumprir os requisitos atuais da FIA e de outros promotores de campeonatos mundiais.​

Piteira Lopes admite que o circuito necessita de obras estruturais em toda a instalação, mas garante “total disponibilidade” para as concretizar com parceiros privados. A ambição declarada é recolocar o Estoril no mapa das grandes competições internacionais, com a autarquia a apontar como meta o regresso da Fórmula 1 em 2028, ano em que se assinalam 32 anos desde o último Grande Prémio ali realizado, em 1996.

Próximos passos e enquadramento no desporto motorizado nacional

O futuro do Autódromo do Estoril dependerá agora da resposta da Parpública à proposta de Cascais e do modelo que o Governo vier a aprovar para esta infraestrutura. Em paralelo, o Executivo tem vindo a negociar o regresso da Fórmula 1 a Portugal, com o Autódromo Internacional do Algarve também em cima da mesa para acolher a prova.​

Caso a solução de Cascais avance, o Estoril poderá disputar diretamente a realização do Grande Prémio de Portugal, reforçando o peso do concelho no turismo e no desporto motorizado, e invertendo anos de subaproveitamento de uma pista que continua a receber competições internacionais, mas longe do protagonismo que teve nas décadas de 1980 e 1990.