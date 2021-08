CALENDÁRIO PIRELLI 2022 – ‘ON THE ROAD’: BRYAN ADAMS FOTOGRAFA GRANDES ESTRELAS DA MÚSICA | AutoSport

“On The Road” será o título do Calendário Pirelli de 2022, fotografado por Bryan Adams, e contará com alguns dos maiores talentos do mundo da música, que serão fotografados em Los Angeles e Capri. O calendário vai reunir uma grande variedade de artistas, de várias nacionalidades, géneros musicais, idades e histórias profissionais.

“Na estrada é onde tenho estado há 45 anos, porque a vida de um músico é feita de estradas, viagens, esperas em hotéis, horas em palco”, explicou o artista canadiano, que rodou a 48ª edição do The Cal™ em dois dias de trabalho intenso em Los Angeles, em junho, onde se reuniram grande parte dos participantes, seguidos de mais um dia de trabalho em Capri, no final de julho.

Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis foram fotografados em Los Angeles, nas ruas da cidade, no Palace Theatre e no hotel Chateau Marmont, enquanto que as fotos de Capri Saweetie foram captadas no Hotel La Scalinatella.

A apresentação de “On The Road” acontecerá, tal como é habitual no outono, em novembro, e marcará o regresso do Calendário Pirelli, que foi suspenso, no ano passado, devido à pandemia de Covid-19.