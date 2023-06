CAC organiza 51º Rally Rainha Santa a 7 e 8 de Julho | AutoSport

O Clube Automóvel do Centro organiza no próximo dia 7 e 8 de Julho o 51º Rally Rainha Santa, prova do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica. Esta Edição vai para a estrada neste ano com redobradas expectativas da Organização tendo em conta a escolha de um novo percurso que pretende ser do agrado de todos quantos se quiserem aventurar pelos caminhos sinuosos da Região Centro do País.

O Clube Automóvel do Centro tem para oferecer aos participantes do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica bem como a todos os outros Pilotos e Navegadores interessados nesta disciplina da Regularidade, a possível oportunidade de disputar um Rallye totalmente novo, corrido em estradas na sua maioria Municipais, com a particularidade de tanto quanto sabemos, nunca tenham feito parte de nenhum percurso disputado em Rallyes.

O Clube Automóvel do Centro tomou em muito boa conta, críticas e sugestões manifestadas pelos Concorrentes no final da edição de 2022, e foi para a estrada com a convicção profunda que com trabalho persistente e ouvindo “este” e “aquele” mais conhecedor e experiente, podia elaborar um novo esquema de Rallye e fruto de trabalho, propôs à entidade Federativa a realização de uma prova com uma (1) Etapa, dividida em Três (3) Secções com um total 265 Km em que cerca de 70% do percurso será composta de Sectores de Regularidade Absoluta e á Figura.

O Clube Automóvel do Centro acolherá nas suas instalações o centro nevrálgico do Rallye, onde mais uma vez será dada a Partida para esta edição 51ª, sendo que a Chegada está programada para espaço envolvente do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha qualificado como Monumento Nacional, datado do Séc. XIII e que proporcionará a todos os Concorrentes à chegada uma soberba vista da “Alta de Coimbra” encimada com a vetusta Torre da Universidade.

Programa:

Sexta – Feira – 7 de Julho

entre as 18h00 e as 21h00 – verificações técnicas e documentais (facultativas)

Sábado – 8 de Julho