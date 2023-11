C. P. Novas Energias: e-Rally CA Alentejo Central é no fim de semana | AutoSport

Com o Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio a aproximar-se do fim, o Alentejo vai ser o palco da sexta etapa, que começa no próximo sábado e passará por Reguengos, Mourão e Redondo.

A partida da 1ª Etapa do E Rallye CA Alentejo Central está marcada para o próximo dia 18, sábado, às 13h45, na Praça da República, em Mourão, prevendo-se que a chegada à Praça da República, no Redondo, aconteça às 17h00.

A “Redondo Street Stage” será disputada às 18h00, com partida dessa mesma praça.

No domingo, dia 19, terá lugar a segunda etapa, com arranque às 9h00, no Parque da Cidade, em Reguengos, e chegada prevista para às 11h00.

Na Praça da Liberdade, às 11h30, disputa-se a “Reguengos Street Stage”.

Nas duas street stages, que não contam para a classificação final, os concorrentes efetuarão duas passagens pelo troço e a classificação será obtida pela diferença de tempo realizada entre ambas as passagens, sagrando-se vencedora a equipa que realize a menor diferença de tempo entre ambas as passagens. A cerimónia do pódio decorrerá no Parque da Cidade, às 13h30.

O E Rallye CA Alentejo Central terá, no total, uma distância de 216 km, dos quais 124 Km em setores de regularidade, disputados em duas etapas, com a primeira etapa a contar também para a eficiência energética.

Nesta prova, que comporta especial relevância, porquanto poderá ficar já definido o título de Campeão, haverá troféus para os três primeiros classificados da geral e para as três primeiras equipas da Eficiência Energética. Serão ainda atribuídos prémios à “Melhor equipa feminina” e aos três primeiros classificados “Equipa Alentejo Central”, cujas equipas terão de ser exclusivamente compostas por elementos residentes nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, de Mourão ou de Redondo. Serão também galardoados os três primeiros classificados da “Street Stage – Município de Redondo” e da “StreetStage – Município de Reguengos de Monsaraz”.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, o único em Portugal com preocupações ambientais e totalmente verde, terminará em Dezembro, com a disputa nos dias 8 a 10 de dezembro do Gaia Eco Rally.