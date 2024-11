C. P. Novas Energias: Carlos Silva/Sancho Ramalho vencem Eco Rally de Lisboa

Na vertente da competição de Eficiência Energética do Eco Rally de Lisboa, Emilien Le Borgne/Alexandre Stricher, em Dacia Spring 65, foram os que melhor uso fizeram da energia disponível na sua viatura. Os restantes lugares do pódio de eficiência energética foram ocupados por Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3 e Pedro Morais/Silvia Coutinho, em Hyundai IONIQ 5.

Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3, venceram a componente de regularidade do Eco Rally de Lisboa 2024, sexta etapa do Campeonato Portugal de Novas Energias Prio, que se disputou neste sábado, na zona da grande Lisboa.

