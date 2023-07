C. P. de Perícias e Marco Martins levaram espetáculo a Figueira de Castelo Rodrigo | AutoSport

O Slalom Castelo Rodrigo voltou a ser um sucesso. Muitos inscritos, competição feroz nas várias categorias e um espetáculo que foi adensado pela presença de Marco Martins com o espetacular MG Metro.



O Slalom Castelo Rodrigo foi disputado, como é tradição, na noite de sábado, 22 de julho, perante uma moldura humana que encheu o Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo para assistir à competição proporcionada por cerca de quatro dezenas de pilotos.

E a 24º edição da prova sublinhou o estatuto de competição “Rainha” das Perícias nacionais com três divisões – Protótipos, Transformados, Promoção – onde os favoritos à vitória não defraudaram expetativas. Porém, se as lutas intensas pelas posições no pódio animaram a noite raiana, Marco Martins, adicionou, ainda mais espetacularidade com o seu MG Metro.

Quanto à competição, os vencedores das três divisões repetiram-se ao longo da noite: Nelson Aguiar (Peugeot 205) nos Protótipos, Dino Almeida (Honda S800) nos Transformados e o tricampeão nacional de Perícias, Jorge Almeida a ser o mais rápido na Promoção com o seu Citroen AX GTI.

A divisão Promoção acabou por ser a mais desequilibrada com Jorge Almeida a vencer pela quarta vez consecutiva esta temporada. As diferenças entre os pilotos desta divisão foram as maiores do fim de semana com Rodrigo Lopes (Peugeot 205 GTI) e Manuel Augusto Sousa (Opel Corsa) a fecharam os lugares do pódio.

Entre os Protótipos, a luta desenrolou-se ao longo das quatro tentativas pelo lugar mais alto do pódio, já que Nelson Aguiar no Peugeot 205 e Hugo Ribeiro no Mini Proto passaram a noite a dar espetáculo terminando, por esta ordem, separados por menos de meio segundo! O pódio ficou fechado com Luís Guedes ao volante de um Caterham Proto que ficou a menos de dois segundos dos dois primeiros classificados.

A divisão mais renhida da noite foi a dos Transformados. A cada tentativa, alteração na liderança obrigou os pilotos a elevar o nível da sua prestação perante o gáudio do muito público presente. Fazendo, apenas, duas tentativas, Dino Almeida impôs o seu Honda S800 a carro idêntico de Ricardo Rodrigues por 145 milésimos de segundo. O terceiro Honda S800 presente, pilotado por André Almeida, ainda alimentou a esperança de se intrometer na luta pelos primeiros lugares, mas por 337 milésimos de segundo não conseguiu melhor que o degrau mais baixo do pódio.

Após a ação de sábado à noite, o domingo, dia 23 de julho, amanheceu primaveril e com os ruídos dos motores a prepararem a 4ª Grande Perícia Automóvel de Castelo Rodrigo. Disputada na Avenida Francisco Sá Carneiro, no centro de Figueira de Castelo Rodrigo, a segunda prova desta jornada dupla voltou a contar com uma lista de participantes inaudita nas jornadas anteriores da competição. Por essa mesma razão, a organização a cargo do Clube Escape Livre decidiu fazer apenas três tentativas, evitando prolongar o programa e ajudando, assim, a logística dos pilotos que quiseram marcar presença na prova vindo de zonas mais distantes.

Dino Almeida e Jorge Almeida repetiram os triunfos da noite anterior, respetivamente, nas divisões Transformados e Promoção. Ricardo Rodrigues e André Almeida repetiram o pódio nos Transformados, mas desta feita com maiores diferenças entre si. Já o Citroen AX GTI de Jorge Almeida deixou os seus adversários muito longe, com Rodrigo Lopes e Manuel Augusto Sousa a repetirem o pódio de sábado à noite.

Grande animação gerou a divisão Protótipos. À espetacularidade das máquinas levadas até Figueira de Castelo Rodrigo, juntou-se o empenho de Hugo Ribeiro em suplantar o vencedor da noite anterior, Nelson Aguiar. Apostando tudo na última tentativa, o piloto do Austin Mini Proto conseguiu bater o Peugeot 205 e ganhar a quarta edição da Grande Perícia Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo por apenas 0,190 segundos!